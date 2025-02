Este viernes fue el último capítulo de María Luisa Godoy como animadora de Buenos Días a Todos. La presentadora deja el programa tras casi 9 años.

Eso sí, la periodista no se irá de TVN, ya que ahora será parte del programa Chile Conectado, que conducirá con Simón Oliveros.

Despedida de María Luisa Godoy

“Esta era mi casa y ha sido mi casa por muchos años. Lo he pasado bien, he aprendido, pero también lo he pasado mal, es parte del trabajo”, indicó al aire.

“Me da tanta pena dejar el matinal, me han tocado años, del Estallido Social o la pandemia, que han sido muy duros, pero creo que estos últimos dos han sido los mejores”, agregó.

“Acá tengo grandes amigos, me duele mucho no estar más en el día a día del matinal. Los compañeros me han entregado mucho amor, así que sólo decir gracias”, remató.

Hay que señalar que, desde el próximo lunes, quien asumirá la conduccción del espacio de TVN será Monserrat Álvarez.

La mencionada comunicadora dejó Chilevisión en diciembre pasado, luego de varios años animando el matinal Contigo en la mañana.