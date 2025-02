A través de su cuenta de Instagram, la animadora de televisión, Claudia Conserva, comunicó el fin de su programa “Mija”, el que se emitía a través de TV+. El espacio de televisión se estrenó hace un año, poco después del retorno de la comunicadora a la televisión y tras el fin de “Claudia conversa”.

En dicha red social, la ex “Milf” agradeció al canal, la producción y a los especialistas que la acompañaron durante el programa, que tenía un enfoque de salud y bienestar, rumbo que tomó tras superar el cáncer de mama.

Y en la misma publicación, la esposa de ‘Pollo’ Valdivia reveló que el proyecto continuará, pero en otra plataforma: “¡Gracias infinitas a todos y pronto les cuento cómo seguimos y en qué plataforma, los tiempos han cambiado y yo también! ¡Hasta la vista Baby!”, escribió junto a un compilado de fotografías del programa.

Sin embargo, de acuerdo al periodista de “Plan Perfecto” Pablo Candia, la animadora habría sido despedida del canal y que, incluso, ya estaría listo su reemplazo.

Fue durante el capítulo de este jueves que el panelista del programa de CHV aseguró que el principal nombre que se baraja para tomar el lugar de Claudia Conserva es el de Ivette Vergara, quien dejó TVN en octubre pasado debido a falta de proyectos en la señal.

“Habría sido vista en tres oportunidades la semana pasada yendo a TV+ en reuniones respecto a un proyecto que podría entrar en reemplazo del programa de Claudia Conserva. Yo hablé con Ivette Vergara y me dice ‘conversaciones nada más. Estamos viendo’“, le reconoció la esposa de Fernando Solabarrieta.

No obstante, este no sería el único nombre que está barajando la estación, pues incluso tendrían intenciones de usar la conocida “grúa televisiva”.

Se trata de Carla Jara, quien actualmente tiene un rol de panelista en el matinal de TVN, Buenos días a todos. Sin embargo, pronto a salir de pantalla por vacaciones, reveló que no ha renovado contrato con el canal.

“No he firmado el contrato desde marzo en adelante, pero obviamente que están las conversaciones, están las ganas”, comenzó contando a Publimetro. “Yo tengo muchas ganas de estar en este nuevo proyecto de matinal, que ahora va a ir dividido en la mañana (…) con el Huevo (Daniel Fuenzalida)”, confesó.

Aunque, admitió que también ha escuchado propuestas de otros canales: “Siempre aparecen cosas. Siempre aparecen tentaciones, pero yo estoy contenta en TVN, estoy agradecida de las posibilidades. De verdad que en este momento de mi vida, estoy donde me haga más feliz y ahora yo estoy súper feliz ahí. No sé si mañana aparecerá otra cosa, pero por lo pronto, esos son mis planes. Y bueno, hasta que no firme el contrato no hay nada dicho“, sentenció.

De acuerdo a Candia, Ivette Vergara y Carla Jara estarían siendo tentadas por TV+ con el fin de crear un proyecto similar a lo que fue “Milf”, el cual era conducido por Claudia Conserva, Yazmín Vásquez, Renata Bravo y Aranzazú Yankovic.