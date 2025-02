Durante el episodio de este miércoles de “Hay que decirlo” de Canal 13, su animadora, Pamela Díaz, tuvo que dejar abruptamente el espacio de televisión luego de sufrir una parálisis facial en vivo. La conductora se percató de aquello luego de hacer una mención comercial, por lo que sus compañeros de panel le recomendaron ir a urgencias.

Tras una serie de exámenes, “La Fiera” fue dada pasada la media noche con el diagnóstico de parálisis facial leve por un cuadro de estrés, según revelaron fuentes cercanas a la estación a BioBioChile.

Por ello, la comunicadora fue puesta en reposo, sin embargo, se tomó un momento para cargar un video a sus redes sociales donde explicó a sus seguidores lo que le había ocurrido.

Luego de agradecer la preocupación y cariño de los televidentes, Díaz dijo: “Yo por lo general me tomo las cosas a la ligera, nunca me sentí enferma ni que me pasó algo“, comenzó explicando.

“Solo que se me había bajado un poco el labio, y le digo a Nacho Gutiérrez ‘cabezón, mírame que tengo’, me ve y me dice ‘se te va el labio un poco. Ándate al tiro porque esto puede ser peligroso"”, le habría advertido su compañero.

Sin embargo, Pamela Díaz hizo caso omiso a la recomendación y continuó en el programa debido a un compromiso comercial.

“Le dije que no, ‘voy a esperar un rato, voy a hacer la mención y después de eso yo parto a la clínica si me siento mal"”, le comunicó a su colega.

Pero cuando la animadora intentó leer la promoción, tuvo problemas para hablar. “Quedé rara. Dije la cosa no es tan normal que obviamente no pueda hablar bien“, relató.

“La Fiera” también aprovechó el espacio para reflexionar sobre lo que vivió, respecto a lo que declaró: “No se preocupen, estoy bien. Sé que es un tema que parece que ha pasado mucha gente. No sé si esto es viral o de verdad es estrés“, concluyó.

Sobre este último punto, la prestigiosa Clínica Mayo explica que “los expertos creen que está causada por la hinchazón e irritación del nervio que controla los músculos de un lado de la cara. La parálisis de Bell puede deberse a una reacción que tiene lugar luego de una infección viral”. Mientras que atribuirlo al estrés, es un debate abierto en la comunidad científica.

Pamela Díaz también realizó un despacho en vivo desde Puerto Varas para el programa de Canal 13, donde aseguró que su agenda de eventos sigue intacta, pese a haber quedado con reposo, misma razón por la que se ausentara unos días de “Hay que decirlo”.