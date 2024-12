Fue en agosto pasado cuando la actriz Javiera Díaz de Valdés efectuó un reclamo público hacia Pablo Mackenna en la red social ‘X’, en relación a una deuda de pensión de alimentos que tendría el comunicador.

Fue en una ocasión en que Mackenna tuiteó: “Toha”, en alusión a la actual ministra del Interior, cuando la actriz decidió responder.

“¿Te gusta? ¿Votas por ella? ¿Qué pensará ella de los papitos corazón? ¿Cuáles serán sus políticas al respecto? Llevamos años ya Pablito“, indicó la artista.

“Como no contestas el teléfono, te hablo por acá, siempre presente con frases elocuentes y tan justas”, agregó.

Críticas de Javiera Díaz de Valdés

De acuerdo a lo que replicó Página 7, Díaz de Valdés recordó aquella situación en el podcast Más que Titulares.

“A mí la verdad es que no me gusta exponer mis cosas. De hecho, toda la vida me he quedado súper callada con mis temas familiares, he sido lo más discreta y elegante que hay, con temas que han sido hasta públicos, pero claro, hubo un día en que ya no”, indicó.

En este sentido, la exinegrante de Verdades Ocultas deslizó una nueva crítica hacia su exesposo.

“Hay gente que le preocupa más la imagen pública que la ética real de las cosas, que funcionan más por lo que vaya a decir la gente más que porque realmente toman conciencia”, expuso.

“Yo tampoco soy perfecta, no estoy de súper madre acá. Yo estoy ahí, porque es inconcebible no estar y porque lo hago con una felicidad tremenda”, concluyó.

Hay que señalar que Javiera Díaz de Valdés y Pablo Mackenna estuvieron casados entre 2006 y 2012. Ambos tuvieron una hija llamada Rosa.