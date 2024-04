Daniela Aránguiz estará la noche de este viernes en “Podemos Hablar“, donde se referirá a la actual polémica que involucra a su expareja, Jorge Valdivia, y a Maite Orsini, quien se querelló en su contra por injurias y calumnias.

En un adelanto del programa al que pudo acceder BioBioChile, Aránguiz expuso haber sido víctima de violencia por parte del exseleccionado nacional cuando estaban emparejados. Además, entró en detalles respecto al asunto legal que la envuelve.

“De Jorge ahora me espero lo que sea, y de ella (Maite) también, porque todo lo que he visto durante todo este tiempo han sido mentiras y aquí no hay ninguna calumnia, yo tengo todo para demostrar que cada palabra de todos los mails es verdad“, dirá la panelista televisiva esta noche.

Daniela Aránguiz denuncia presuntas agresiones físicas de Jorge Valdivia

Julio César Rodríguez le consultará a Daniela sobre la acusación que hizo en contra de la diputada Orsini, pues la tachó de maltratadora de niños. “¿De qué maltrato estamos hablando?”, preguntará el animador.

“Un maltrato psicológico verbal. Yo no voy a aceptar nunca que alguien haga algo que yo nunca he sido… Hay muchas denuncias por vulneración, no hay una, hay varias”, confesará la exchica reality.

Con ello, Aránguiz revelará que existen tres denuncias en Carabineros. Una de ellas contra Jorge Valdivia “por incumplimiento… Porque esto, aunque tú quieras o no, afecta a la familia y yo soy la mamá y el papá veinticuatro siete, yo toda la vida me defendí sola Julio, por miles de cosas que nadie sabe”.

“Yo fui una mujer que vivió violencia psicológica, violencia, violencia económica, muchas veces me amenazaron y me siguen amenazando con la plata. Fui una mujer que me callé muchas veces de los golpes de Jorge Valdivia, y me estoy haciendo cargo de mis palabras”, declarará Daniela.

La figura de TV asegurará tener documentos que afirman su acusación: “Documentos no del año pasado, sino del 2010. Me callé por mi familia, por proteger a mi familia, me callé por mis hijos, pero ya no aguanto más”.

“Hay episodios de violencia, tengo como comprobarlo. No quiero entrar en detalles, para mí son episodios súper dolorosos y siempre yo he escondido esto, por mi familia”, agregará, además de detallar que aquello ocurría bajo “ataques de celos, yo lo pillaba que me estaba engañando y él lo negaba y yo iba más allá, no quiero entrar en detalles”.

Aránguiz confesará también que nunca quiso denunciar, pero que los doctores habían dejado por escrito lo que le había pasado: “‘Ella tuvo una pelea con su esposo, no quiere llamar a carabineros, se niega a poner una denuncia"”.

La exchica reality añadirá que nunca más tendría una relación con Valdivia: “Ni siquiera de amigo, porque me destruyó el ego, me destruyó mi dignidad como mujer y me expuso públicamente, después que yo jamás, jamás le fui infiel, jamás miré para el lado, toda la vida fui una buena esposa, toda la vida fui una buena madre, fui la mujer perfecta, yo creo”.