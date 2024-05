En un comunicado oficial emitido este martes 7 de mayo por la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército, se informó sobre las medidas adoptadas tras los lamentables hechos ocurridos en la Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco”. Durante una marcha de instrucción, un soldado conscripto falleció y otros dos quedaron en estado de gravedad.

En esa línea, “el Comandante en Jefe del Ejército, ha resuelto relevar del mando a un Oficial comandante de sección, a tres Suboficiales comandantes de escuadra y dos Suboficiales que participaron en la ejecución de la marcha, lo anterior, en beneficio directo del desarrollo de las investigaciones en curso”, detalla el escrito.

Recordemos que este lunes, el Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, reveló detalles sobre la marcha en la que falleció el soldado conscripto Franco Vargas. La marcha tuvo lugar el fin de semana del 27 de abril en la provincia de Parinacota, región de Arica.

Iturriaga indicó que se han adoptado medidas administrativas para las familias de los soldados afectados. Además, expresó su interés en conocer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades eventuales.

Según Iturriaga, los soldados habían recibido instrucciones preparatorias de marcha con algunas distancias menores de día y de noche. El objetivo era que los soldados se acostumbraran no sólo a la habilidad, sino también al equipo y al vestuario que se les iba a exigir en una marcha.

Algunos soldados usaron su tenida interior, mientras que otros decidieron marchar con polera. Algunos decidieron partir sin su tenida térmica porque su cuerpo así lo demandaba.

Actualmente, hay una investigación en curso sobre el fallecimiento del soldado conscripto. Además, se están llevando a cabo otras dos investigaciones sobre los soldados que quedaron en estado grave en la UCI del Hospital Militar.

También se está investigando las condiciones sanitarias y ambientales de las dependencias de Huamachuco. Además, hay una investigación en curso en la Fiscalía Militar. En esa línea, el Comandante en Jefe del Ejército solicitó a la Corte Marcial un ministro en visita para que siga con la tramitación de la causa.

“En beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido. Me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacollo”, declaró el pasado lunes Iturriaga.