Con una bicicleta regalada y ropa de su closet se habría quedado una de las exparejas de Kel Calderón tras terminar su relación, así lo detalló en su participación en el pódcast “Rotos pero no tanto”.

En un adelanto del episodio, la influencer confesó y recomendó que al momento de terminar una relación lo mejor era devolver “hasta el último calcetín” que se podría haber quedado en la casa de la pareja.

“Yo soy de las que cuando termina uno tiene que pasarle hasta el último calcetín que ese hueón (sic) dejó en tu casa porque si no te va a pelar”, aseguró.

A lo que agregó: “Entonces yo soy de las que agarra todo, así duela, con el corazón roto y uno lo va a dejar”, recomendó Kel Calderón.

Sin embargo, también contó una situación que ella vivió donde no le devolvieron nada.

“Lo único que me había regalado ese ex era una bicicleta, que también se la quedó y más encima toda la ropa que no me quiso devolver, se la puso la polola nueva y lo subía a Instagram”, reveló. “Yo decía: ‘Mi polerón"”, recordó apesadumbrada.

Cabe mencionar que la influencer no reveló el nombre de la pareja a la que se refería.