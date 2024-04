La ex Mekano y el periodista serán solo dos de los once invitados que tendrá el programa de concursos, donde en esta edición competirán por fondos para diversas fundaciones.

Ahora Caigo, el nuevo programa de concursos de TVN animado por Daniel Fuenzalida pegará el gran salto, esto luego de que el canal tomara la decisión de trasladar su edición prime a los viernes.

En esa franja, el espacio competirá con el programa de humor de Mega, El Antídoto, el late de conversación de CHV, Podemos Hablar, además del show de concursos de Canal 13, ¿Qué dice Chile?

De acuerdo a lo comunicado por la señal de televisión, la decisión se debe al buen rendimiento que ha tenido el espacio comandado por Daniel Fuenzalida, quien en conversación con BioBioChile dijo: “Un tremendo desafío, un respaldo que da el canal también. Es bonito lo que va a pasar el día viernes porque los cuatro canales van a tener cuatro producciones nacionales. En definitiva, el que gana es el público”.

El animador también reveló cuál es uno de sus momentos favoritos del programa, de los capítulos emitidos hasta ahora, donde eligió el encuentro con un participante de nombre Joaquín, quien lo conmovió profundamente.

“Uno de los momentos que más me ha marcado es el de Joaquín, un niño que quería tener el dinero para seguir pagando su arriendo, estaba cesante”, comenzó contando.

“Se dio una dinámica y una confianza que finalmente me contó al aire que había vivido en situación de calle, en las micros y pese a todo su mensaje era que no había caído en las drogas ni en el alcohol, entonces a mí, por mi historia de vida, me emocionó mucho“, relató Fuenzalida.

El debut de Ahora Caigo en el horario prime también marca el retorno a las pantallas de Jean Philippe Cretton y Carla Jara, que serán dos de los representantes de fundaciones que participaran por el premio.

A ellos se sumarán Carla Ballero que apoya a la fundación Aeroconsciencia; Félix Soumastre en representación de la fundación Luchadores de Colores; el actor Felipe Ríos con la Fundación Creo en Mí; su colega, Elvira Cristi con la fundación Mirada Animal; al igual que Antonella Ríos que representará a la fundación Hoy por ti, mañana por mí.

Claudio Olate, actor y comediante, participará por la fundación Ayuda Callejeros; el humorista Diego Urrutia que apoya a la Fundación Ratoncito Pérez; la cantante de cumbia Paula Rivas quien apoya al Kolectivo Los Kiltros y el influencer Roon Antonio que respalda a la fundación Adolescentea Maipú.