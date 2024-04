En 2007, en pleno apogeo de las teleseries nacionales, el puertorriqueño Jorge Alberti llegaba a Chile para protagonizar la vanguardista “Lola”, una producción que abordaba por primera vez el lesbianismo en televisión abierta.

En ese entonces Alberti interpretó a Lalo Padilla, un mujeriego infiel que víctima de sus actos terminó convirtiéndose en Lola de la noche a la mañana, luego de que su despechada exnovia le hiciera brujería.

Pero esta no fue la única producción donde estuvo el boricua, sino que un año más tarde, también para Canal 13, protagonizó Don Amor.

De ello ya han transcurrido casi dos décadas, pero el actor aún no olvida nuestro país. Así lo mostró en una reciente publicación realizada en su cuenta de Instagram donde, junto a una fotografía de la teleserie, escribió: “Siempre llevo a Chile conmigo”.

Y es que su paso por el país no fue menor, ya que en 2008 logró arrebatarle la corona de Rey de Viña al mismo Felipe Camiroaga.

Un año más tarde, Jorge Alberti se radicó en México, donde continuó con su trabajo en la actuación, mismo año en que se casó con Katia Parrilla, con quien inició un romance antes de comenzar a grabar “Lola”.

Hoy el actor es padre de dos hijos, Mía y Franco, sobre los que recurrentemente publica fotos en sus redes sociales, al igual que de su esposa.

Respecto a su trabajo como actor, en el 2017 protagonizó el videoclip de la canción “Te quiero pa’ mi”, del cantante puertorriqueño Don Omar. Pero también ha tenido apariciones en producciones como “La otra cara del alma” y “Hombre tenías que ser” de TV Azteca, recoge Página 7.

En 2015 protagonizó Back to the beginning, donde personifica a un exconvicto que trata de enderezar su vida, pero todos los elementos a su alrededor lo empujan de regreso a todo lo que quiere dejar atrás. Alberti también estuvo en The railroad.