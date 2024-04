Hasta la “Pequeña Caracas” en Estación Central llegó un equipo de Canal 13 a cubrir una fiscalización en vivo, fue entre los vehículos inspeccionados que se encontraron con un falso conductor de Uber.

El venezolano fue interceptado luego de que intentara escapar de la fiscalización, conduciendo en reversa cuando se encontró de frente con efectivos policiales. En ese minuto intentó entrar al estacionamiento de un edificio aledaño.

A la entrada de este, tal como lo mostró el matinal Tu Día, Carabineros lo detuvo para fiscalizarlo. Al revisar el vehículo se descubrió que estaba completamente polarizado, lo cual va contra la ley.

Cuando el equipo del mencionado canal le preguntó al ciudadano venezolano por qué intentó escapar, este contestó: “Porque no me iba a dejar fiscalizar, no soy tan huevón”(sic).

Luego de que le pidieran no decir garabatos por protección al menor, el falso Uber aseguró tener los documentos del auto al día, pero reveló no tener licencia, razón por la que intentó evadir la fiscalización.

Pero la osadía del conductor no se detuvo ahí. Cuando le apuntaron que condujo contra el tránsito, él aseguró que “no, estás muy equivocado amigo, fui de reversa, eso no es contra el tránsito”, explicó con una gran sonrisa burlesca.

“Es un genio aparte”, dijo Francesco Gazzela a modo de broma dada la actitud de la respuesta del venezolano.

Consultado sobre por qué no tenía licencia de conducir, pese a llevar cinco años viviendo en Chile, el conductor afirmó que no lo ha hecho, puesto que “es un atado”.

“¿Usted va a seguir manejando, así sin licencia?”, le consultaron, a lo que el falso Uber dijo: “Sí, sí. (No me importa), ando así desde hace 5 años”, lanzó.

Tras ello, el hombre reveló que logró inscribirse en la aplicación de transporte comprando una cuenta falsa en el Marketplace de Facebook. Sumado a esto, afirmó que continuará trabajando de manera ilegal.

La situación generó gran indignación entre los animadores del matinal y entre los internautas de redes sociales.