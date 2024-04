Naya Fácil ha dado bastante de qué hablar en los últimos días. Esto luego de renunciar al reality Ganar o Servir de Canal 13.

En ese entonces, la influencer sostuvo que iba a privilegiar su salud mental, por lo que estaba dispuesta a pagar la multa que podía llevar a cabo la estación privada.

No obstante, la joven comunicó ahora que esta aquejada de un nuevo problema de salud, por el cual preocupó a sus seguidores en redes sociales.



“He andado con muchas náuseas y mareos hoy, no sé qué onda. Me mareé en el gimnasio, en mi casa y ahora al venir caminando al dentista. Me tuve que sentar y respirar, más encima ando solita”, indicó.

Hasta ahora la creadora de contenido no ha entregado más noticias respecto a su salud, la cual no ha sido la mejor en el último tiempo.

Complejo 2024 para Naya Fácil

Hay que señalar que Nayas Fácil había reaparecido en redes sociales hace algunos días, luego de vivir un complicado fin de semana.

En ese momento detalló cuáles fueron sus razones para, finalmente, no sumarse al futuro programa de Canal 13.



“Me di cuenta de que soy una persona inestable, más de lo que yo creía (…) me llevó a generar un límite en mí, tuve un colapso terrible, me intenté hacer muchas cosas, pero no era la opción”, expuso.

“Creo que necesito una ayuda, es más grave de lo que pensaba, por eso estoy con psiquiatra, con psicólogo. Me recomendaron distanciarme de las redes sociales porque llegué a un colapso en que ya no estaba ni ahí con nada”, agregó en ese momento la influencer chilena.