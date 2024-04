Durante este fin de semana la influencer Naya Fácil causó gran preocupación entre sus seguidores luego de publicar crípticos mensajes en sus redes sociales.

Los escritos de la personalidad de internet se dieron, de acuerdo a su relato, a que no se sentía preparada para ingresar al nuevo reality de Canal 13, del cual fue una de sus primeras confirmadas.

Posterior a ello, el mismo día que la influencer debía viajar a Perú para ingresar al encierro, la estación televisiva confirmó que la Reina del Festival de Viña 2024 había renunciado oficialmente.

“Declinó formalmente ingresar al programa de telerrealidad de Canal 13, por razones que afectan su salud”, contaron desde la señal en un comunicado de prensa.

Sin embargo, recién ahora la influencer explicó a sus seguidores sus motivos para restarse del programa: “Me di cuenta de que soy una persona inestable, más de lo que yo creía (…) me llevó a generar un límite en mí, tuve un colapso terrible, me intenté hacer muchas cosas, pero no era la opción”.

“Creo que necesito una ayuda, es más grave de lo que pensaba, por eso estoy con psiquiatra, con psicólogo. Me recomendaron distanciarme de las redes sociales porque llegué a un colapso en que ya no estaba ni ahí con nada”, agregó la influencer.

Sobre lo mismo, Naya Fácil, afirmó que recapacitó y reconoció tener una depresión que nunca trató.

La influencer también se disculpó con sus seguidores por los enigmáticos mensajes que dejó y preocuparlos. Sumado a ello, aseguró que no va a tener apariciones en un futuro en el programa.