Este viernes, Canal 13 confirmó la participación de Gala Caldirola en ¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado, su nuevo reality.

En tal programa de telerrealidad, la española se reencontrará con Oriana Marzoli y Luis Mateucci, a quienes conoció en Volverías con tu ex. Marzoli fue su rival en tal encierro, mientras que con Mateucci tuvo un breve romance cuando éste aún era pareja de Oriana.

“Yo vivo en el presente y no tengo interés en conflictos, pero si Luis y Oriana me vienen al choque, para adelante no más. Si me la pude con ellos a los 23 años, con 31 me va a costar mucho menos aguantármelos“, expresó Gala al respecto.

Cabe señalar que el show se tomará el horario prime de la mencionada casa televisiva desde abril. Dicho espacio tendrá a sus competidores viviendo como hace, aproximadamente, 200 años.

Gala Caldirola es confirmada para el nuevo reality de Canal 13

Ahí, se enfrentarán a competencias extremas, cuyo resultado definirá si los participantes toman el rol de “señores con grandes beneficios”, o de ser aquellos que deban atender al resto dentro de una casona.

Para Gala, este será su segundo reality de encierro, y dice estar nerviosa. “Lo bueno es que esta vez sé a lo que voy, no es algo nuevo. Y tengo la sensación de que voy a hacer muchos amigos, que me voy a llevar bien con todo el mundo”, aseguró.

La personalidad televisiva aceptó ingresar a este programa pues tenía ganas de “reconectar con la gente que me dio la oportunidad de quedarme en Chile, que me vuelvan a conocer, a esta nueva Gala. Quiero que tengan una actualización de mí”.

El reencuentro con Oriana Marzoli

“No he vuelto a tener ningún tipo de relación con Oriana“, agregó la española sobre su reencuentro con la modelo. “Sé que en estos años ha seguido haciendo comentarios sobre mí. Nunca entendí su odio hacia mí, pero yo estoy en otra parada, construí una vida completa y no tengo tiempo para prestarle atención a cosas que no me interesan”, añadió.

“Espero que si nos volvemos a encontrar, ella después de tantos años, haya madurado y no tengamos que volver a vivir en conflictos, porque es muy desagradable, una tortura para todos, no sólo para mí”, opinó.

En torno a Mateucci, en tanto, pone los puntos sobre las íes: “Personalmente no me interesa conversar de nuevo con Luis porque no somos amigos, apenas tenemos contacto después del reality. Hemos tenido algún encontrón porque en varias ocasiones se ha referido a mí, y eso no me gusta”

“Si en algún momento él quiere aclarar algo o entender por qué me he molestado, me lo puede preguntar, pero si no pregunta, no le diré nada yo a él”, manifestó Caldirola.