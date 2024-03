Este martes Canal 13 confirmó a la polémica Oriana Marzoli como parte de su próximo reality show Ganar o Servir, el cual se estrenará cuando finalice Tierra Brava.

La española, conocida por realities de pareja y cuya última experiencia en el género en Chile fue en 2017, es categórica al describir cómo cree que será su experiencia, el que será su primer programa de época.

“No me gusta estar ni en granjas podridas ni en cosas antiguas, quiero poder usar mis tacones. Si me tengo que disfrazar de María Antonieta lo hago, pero quiero tener el pelo bonito, no quiero entrar a sufrir. De antemano le dije a producción que el traje más bonito tiene que ser el mío”, aseguró a Canal 13.

Asimismo, ante la premisa de tener que servir a sus compañeros si pierde una competencia, la española dice ya tener un plan.

“Yo no sirvo a nadie, pero si lo tengo que hacer lo hago. Y si me cae mal a la que le tengo que servir, tendré distintas maneras de servir. No voy a decir mis tácticas, que cada una busque las suyas. Pero a mí nadie me ha dicho que tengo que servirlas bien”, adelantó.

Oriana Marzoli a ‘Ganar o Servir’

No obstante también aseguró que, en estos seis fuera de los realities chilenos, ha madurado como persona.

“Esta va a ser una versión mejorada de Oriana, quiero que la gente vea que he madurado un poco. Ya no soy una niña pequeña, he aprendido a pelear de otra manera”, aseveró.

Asimismo, también se refirió a la posibilidad de reencontrarse con Luis Mateucci dentro del próximo encierro.

“No esperaba que mi saludo fuera tan mal recibido de parte de su novia. Es el efecto que causo en las mujeres, yo no sé qué hago”, cerró.