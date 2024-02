Con más de 2 millones de seguidores solo en Instagram, la influencer Naya Fácil fue confirmada este lunes como una de las primeras integrantes en unirse al nuevo reality de Canal 13, “Ganar o servir”.

La estación televisiva que aún tiene al aire Tierra Brava, aún muy lejos de su final, ya anunció que próximamente llegará a sus pantallas el nuevo reality de época, donde quienes resulten perdedores, semana a semana, deberán servir al equipo ganador como ocurría hace unos 200 años.

El programa, que se realizará nuevamente en Perú, también tendrá como participante a Botota Fox y mantendrá a los animadores Karla Constant y Sergio Lagos liderando el reality.

Sobre su salto desde las redes sociales, Nayadeth Neculhueque, dijo: “Tenía ganas de llegar a un proyecto en televisión y esto me motivó mucho. Más allá del mundo digital, en donde tengo a mis ‘Facilines’, quería una experiencia nueva… ¡y aquí estoy! Lista y dispuesta para esta aventura y para que las personas me conozcan cómo soy, porque hay mucho prejuicio sobre Naya Fácil y quiero que puedan ver la evolución que he tenido en el tiempo“.

“Creo que se van a encontrar con una Naya igual de divertida que antes, pero más madura y que ve la vida de una forma positiva”, agregó.

Cabe mencionar que la influencer también se encuentra participando por convertirse en “Reina de Viña” en el concurso de Embajadores del Festival de Viña.