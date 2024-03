Una entrevista bastante tensa se vivió esta mañana en el matinal Contigo en la Mañana. Los animadores de CHV, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, conversaron con el alcalde Rodolfo Carter.

El tema en cuestión fue la petición del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, para sumar apoyo militar en el resguardo de la seguridad de aquella comuna.

En este sentido, los animadores sacaron a colación lo que, días atrás, había expuesto el presidente Boric, respecto al “poco entrenamiento de militares para funciones de orden público”.

Precisamente aquello abrió el primer foco de discusión entre los tres.

“Lo que pasa es que ahí hay una contradicción bien brutal, porque ¿quiénes fueron los militares que salieron a cuidar Concepción el terremoto del 2010? ¿De qué país fueron militares? ¿Cuáles son los militares que cuidan las elecciones cuando nosotros vamos a votar? ¿Son militares extranjeros o militares chilenos?”, expuso Carter.

Fue ante eso que Rodríguez expresó: “No lo entiendo, no entiendo. Me tiene confundido con los argumentos (…) No he podido despejar si usted encuentra o no encuentra capacitado a nuestros militares para que trabajen en el orden público, es sí o no”.

Carter se apresuró en responder: “Yo no he dicho eso. Lee claramente. Sí, pero hay ciertas funciones que no (pueden)”.

No obstante, Monserrat Álvarez expresó su molestia: “Perdón, alcalde, pero se ha contradicho un montón de veces. Sí con estas condiciones, o sí con ley…”.

Rodolfo Carter encarando a Julio César por decir infantilismo político y a Monserrat por dar su opinión. Carter mostrando lo prepotente que es 🤦🏻‍♀️😠.#ContigoCHV. pic.twitter.com/NSSj5rAtpC — Tamara Toro Soy del 56% ex 38% 🇨🇱✊🏻 (@Tj_Toro9) March 13, 2024

Entrevista a Carter en CHV

“Usted está de acuerdo con que el militar vaya a resguardar el metro hoy día sin ley de infraestructura crítica y sin ley de regla de uso de la fuerza, usted está dispuesto a que vaya a resguardar las estaciones de metro que son más conflictivas”, agregó.

Tras eso, el jefe comunal de la Florida soltó un particular análisis: “Es urgente que lo hagan, pero para eso el gobierno tiene que hacer su trabajo. Pero, Monserrat, me estás pidiendo a mí respuestas. Yo soy el alcalde de la Florida, no el presidente la República”.

Sin embargo, esto último enojó aún más a la periodista: “Siempre juega que uno no entiende, siempre juega a que uno es tonto. Todavía no responde la pregunta que le he dicho cuatro ocasiones”.

El político, por su lado, también se molestó: “Pasa que pasamos de un país que decía ‘ni puta (sic) ni maraca (sic) antes que paca’. Ahora todos le hacen un queque a Carabineros y nadie pagó el peaje. Yo lo que no quiero es que de nuevo en Chile se criminaliza la fuerza de Carabineros, que las reglas estén claras para que se conserve la misma”.

Acto seguido, también expresó una crítica hacia Rodríguez: “Julio César, yo hubiese querido de ti esta misma disposición, cuando hace un año atrás demolimos una casa narco y era prácticamente que estábamos acabando con el Estado de Derecho”.

“Nos quitaron los carabineros de la Florida, nos echaron encima al Ministerio Público, hicieron un sumario al fiscal que nos entregó la información donde estaban las casas”.

Por su lado, el también animador de Podría ser Peor en Radio Bío Bío, acusó que el alcalde “caía en infantilismos políticos”.

Sobre el cierre Álvarez también hizo su descargo: “La verdad es que yo como periodista, alcalde, le hago las preguntas, entonces no me adjudique si apoyo o no apoyo una medida de un alcalde como usted”.

“Porque me adjudicó hace un ratito atrás que teníamos una visión contradictoria del estallido social, porque usted no sabe la visión que yo tengo. Yo simplemente hago las preguntas”, cerró.