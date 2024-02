Una mujer, identificada en redes sociales como ‘Mila’, que apareció en el reconocido programa estadounidense “Caso Cerrado”, reveló a través de TikTok cuánto dinero le pagaron por su actuación, así como detalles del formato.

Con más de 20 años de duración y millones de espectadores en toda Latinoamérica, el programa conducido por la célebre Dra. Ana María Polo presenta casos legales que abarcan diferentes temáticas y conflictos que afectan a la población latina en Estados Unidos.

Pese a que por mucho tiempo la audiencia creyó que todo lo exhibido en el estelar era real, lo cierto es que no. Así lo han demostrado varios participantes que fueron contratados para interpretar las alocadas disputas legales.

Una de ellas fue Mila, quien en su cuenta de TikTok habló sobre su experiencia en el programa y el monto de dinero que recibió por parte de la producción. “Sí creían que Caso Cerrado era de verdad, pues no”, dijo la joven.

“Es pura actuación y contratan a personas comunes y corrientes para que hagan un guion que se prepara el mismo día, te lo aprendes en tres horas y sales”, explicó la joven, quien además señaló que algunas historias están inspiradas en casos reales.

No obstante, la mujer afirmó que la Dra. Polo no tiene conocimiento de los casos que se le presenta, por lo que su reacción es absolutamente natural. “Ella es la que da un veredicto, la verdad me reí muchísimo y me lo gocé”, afirmó la joven.

Vale mencionar que al final de cada episodio, aparece una advertencia que dice: “Los casos pueden ser basados en hechos reales y pueden ser dramatizados”. Por ello, se utilizan actores para recrear, consignó la revista People en Español.

¿Cuánto le pagan a los actores que participan en Caso Cerrado?

De acuerdo con la tiktoker, ella participó como demandante en un capítulo llamado “Feminista al extremo”. En dicho episodio, la Mila interpretó a Camila, una joven que tiene una asociación a favor de los derechos de la mujer.

“Mi caso estuvo súper divertido, nos preguntaron un poquito de cada uno y con eso armaron la historia. Estuvimos enfrente de la doctora Polo”, comentó la ex participante del programa.

En su video, la mujer explicó que la producción pagaba entre US$200 a los US$400 por día de grabación (entre 100 mil y 380 mil pesos chilenos). Además, a las personas que vienen fuera de Miami, les dan un dinero extra para cubrir los gastos de traslado, hospedaje y comida.

En su caso, Mila cobró US$700 (cerca de 680 mil pesos). Ella contó que la primera vez que fue “me iban a pagar US$350 ($340 mil), pero cuando íbamos a grabar no se pudo porque había un problema en el estudio, entonces nos citaron para otro día”.

“Ese día también me pagaron US$350, así que en total fueron US$700. Y otra cosa, no se graba un solo caso, se graban de seis a ocho casos diarios”, relató la mujer, quien además afirmó que por día se filman entre 6 y 8 capítulos, cada uno dirigido por un guionista y productor diferentes.