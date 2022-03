A principios de la década de 2000 irrumpió en la televisión un programa que acabaría por convertirse en uno de los más famosos de habla hispana: “Caso Cerrado”.

No obstante, desde un tiempo a esta parte son varios los que dudan de la veracidad de las historias.

Para varios de sus seguidores (y también alguno que otro detractor) los pleitos expuestos por la doctora Ana María Polo no son más que historias inventadas, exacerbadas… todo, se podría pensar, con el objetivo mayor de obtener altos índices de sintonía.

En medio de estos cuestionamientos surgió la historia de Lia Kathe, una joven que a través de su plataforma de TikTok desenmascaró la verdad tras el programa y, en específico, uno de los capítulos de los cuales fue protagonista.

“Rock porno infantil”

Se trató del episodio “Rock porno infantil”, el cual Kathe grabó cuando tenía 8 años y sin saber realmente a lo que se exponía (puedes ver el video aquí).

Tal como indicó en una divertida serie de videos en la plataforma social, la joven participó junto a sus padres biológicos en una grabación centrada en la disputa entre ellos por el uso de las canciones de su banda familiar que incluían frases con fuertes groserías, y que la menor cantaba a su hermana que era un bebé.

En los videos publicados hace unos días, la joven mexicana reconoce que en la vida real sus padres son músicos, que incluso su madre integra una banda reconocida en el país azteca – llamada “Las Ultrasónicas” – y que eran cercamos al productor de “Caso Cerrado”, por lo que esa fue su puerta de entrada al capítulo.

Sin embargo, las instancias que llevaron a la adolescente a formar parte del show fueron muy sorprendentes para algunos (y realmente jocosas para otros).

Un viaje “engañada”

Dentro de las confesiones de Lia destacó la forma en que llegó a participar del viaje que, hasta entonces, era absolutamente soñado para ella.

Contó que un día sus padres se le acercaron para preguntarle si le gustaría viajar a Estados Unidos de vacaciones y a participar en un programa “muy famoso”, pero que debían irse en dos días.

Entusiasmada, la joven aceptó dichosa sin saber del todo a lo que se enfrentaría.

Tras ello agregó que el productor y amigo de sus padres los incentivó a que viajaran.

“(Nos dijo) Queremos que estén en un capítulo, estaría padre (…) Le exageramos y vemos ahí qué se le hace”, comentó Kathe.

“A mí desde chiquitita me ha gustado estudiar actuación. Y pues dije ‘¿por qué no?’. Vamos a grabarlo en EEUU y, pues, estaría padrísimo”, agregó.

Así les enviaron los boletos y les indicaron que el viaje sería completamente pagado por la producción.

La odisea de “Caso Cerrado”

Una vez allá, la tiktoker comentó que un día los pasaron a buscar cerca de las 05:00 horas y les explicaron que los trasladarían a los estudios de Telemundo, donde se grababa el espacio.

Luego los derivaron a una sala donde tuvieron que ensayar y estar a la espera que los llamaran para grabar.

Según recordó Lia, por cada jornada graban varios casos, por lo que las sesiones llegan a extenderse hasta las 03:00 del día siguiente.

“(Nos dijeron) Ahorita les vamos a explicar cómo estará la dinámica, les vamos a pasar un libreto“, dijo, indicando que se lo debían leer para tener una idea de las cosas que podían decir y las que no durante las grabaciones.

No obstante, lo “peor” vino cuando entendió que debía decir groserías como parte del desarrollo de su caso: “Yo no digo groserías. A mí no me gusta decir groserías, no va conmigo (…) pero me dijeron que para este caso tenía que decir groserías. Y yo de 8 años… dije ‘no manches, ¿Cómo lo voy a hacer?"”

El pago

Pero como todo “tiene su precio”, la pequeña recordó que le ofrecieron US$50 de la época por la grabación de 20 minutos a cada uno de los integrantes de su familia, una cifra que consideró totalmente justa, sobre todo porque sus padres le dijeron que podía gastarla en todo lo que ella quisiera.

Entonces siguió adelante con el plan y esperó junto a sus padres hasta que la llamaron al estrado en calidad de testigo.

Los minutos previos “yo estaba muy nerviosa y ahí me dijeron: ‘acuérdate muy bien de todo’, pero yo estaba muy nerviosa por lo de las groserías”, comentó Lía.

De hecho, al principio del capítulo se le ve tosiendo de forma nerviosa, algo que ella misma recordó con risa.

“A nosotros nos gusta estar en el medio. Nos gusta estar en el ojo público“, afirmó sonriendo la joven sobre ella y su familia.

Finalmente todo resultó muy bien con el capítulo, el cual explotó en visitas en YouTube tras la viralización de la historia de Lia en TikTok.

“¡Pero qué buena actuación! Jajaja. Me hizo la noche el video de TikTok y después venir a ver esto”, “Vengo de TikTok y neta los papás actúan muy bien” y “A la chica del TikTok deben de darle algo de lo que va a monetizar este video, jaja. Ahora sí serán más de US$50” fueron parte de los comentarios recientemente recibidos.

¿Son actuados los capítulos de “Caso Cerrado”?

Ante los cuestionamientos que comenzaron a surgir en torno al programa, la doctora Ana María Polo concedió una entrevista al medio argentino El Clarín en 2017, en la cual aclaró el tema.

“Hay casos que son cien por ciento reales, en el sentido que los litigantes son las personas afectadas por el problema. Los temas son todos reales aunque hay casos que están dramatizados por personas que no son actores, sino que vivieron experiencias parecidas o que las están pasando en el momento. Hay veces que no se puede obligar al contrario a presentarse, entonces buscamos personas que puedan llenar esa situación, pero yo nunca sé cuál es cuál“, aseguró en la entrevista.

Polo agregó que “si no son verdaderos, los casos son basados en hechos reales. Para mí el valor está en la lección, en la moraleja, no en quién lo sufre. He visto casos que me han parecidos farsas, fabricados y los he desestimado”.

“Siempre me he mantenido separada de la producción para mantener la magia. Porque parte de la magia es cómo yo indago, pregunto y cómo se desarrolla el tema”, concluyó.

La historia de Lia Kathe y su participación en “Caso Cerrado” superó los 2 millones de visitas en TikTok, volviendo a la joven (nuevamente) en una celebridad.