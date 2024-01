En una reciente entrevista Jordi Castell confirmó su renuncia al programa Top Chef. Esto luego de sufrir un accidente mientras esquiaba en lancha en el lago Colbún.

Producto de lo anterior, el fotógrafo sufrió una fractura de clavícula, por lo que asegura que está completamente inmovilizado.

En conversación con Publimetro, la figura televisiva lamentó la situación, debido a que se había convertido en uno de los favoritos del programa.

“Tuve que renunciar. No hubiera querido jamás, lo estaba pasando tan bien. El sábado estaba en el Lago Colbún esquiando en lancha, me iba acercando a orilla y se me cruzó un ‘sacachucha’ con tres niños y por supuesto le di la prioridad a ellos”, indicó

“La lancha hizo un tirón y me dislocó el hombro. Me fracturé la clavícula, tengo cuatro semanas por lo menos de reposo más la rehabilitación”, agregó.

Jordi Castell deja Top Chef

En este sentido, Jordi Castell dejó en claro que no podrá volver al espacio de Chilevisión, que está en pleno periodo de vacaciones.

“Lo que me da más rabia es que lo estaba pasando increíble en el programa y tengo demasiada lata de no poder seguir. Pero no puedo, estoy completamente inmovilizado. Hasta me prohibieron teclear”, cerró.

Hay que señalar que, hasta la fecha, los eliminados ‘oficiales’ del programa son Rodrigo Salinas y Trinidad Cerda.