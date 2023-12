Camila Sepúlveda, expareja de Jordhy Thompson, realizó un desahogo esta mañana durante el matinal de CHV, Contigo en la Mañana, respecto a la resolución de tribunales sobre el caso del futbolista, quien enfrenta una denuncia por femicidio frustrado contra la joven.

Respecto a la noche donde ocurrieron los hechos que desencadenaron esta última denuncia, Camila declaró que funcionarios de Carabineros no se llevaron al deportista esposado. “Salió con el carabinero hablando como Pedro por su casa, le pedían hasta fotos, entonces, por lo mismo digo que nunca se va a hacer justicia porque están todos coludidos entre todos“, acusó Sepúlveda.

En tal contexto, la expareja de Thompson leyó en pantalla los mensajes que Jordhy le habría enviado esa noche luego de la situación: “Mi vida, amor, no volvamos a lo de antes. Por favor, mi vida, sólo di eso, que fue una simple pelea. Porfa, mi vida, no quiero perder mi carrera“.

Camila Sepúlveda por Jordhy Thompson

Ahora, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la solicitud de suspensión de su medida cautelar de arraigo nacional por el pago de una fianza de 100 millones de pesos, brindándole así la oportunidad de estar fuera del país por seis meses (desde el 25 de diciembre hasta el 25 de junio).

“Obviamente la estrategia del Colo era mandarlo afuera para que acá no lo condenen. En Chile nunca se ha hecho justicia por nada, entonces, yo creo que por lo mismo a otras también les da miedo denunciar porque nunca se va a hacer justicia y al final las más criticadas somos nosotras“, opinó Camila Sepúlveda.

“Lo encuentro nefasto, así es la justicia acá en Chile, no se puede esperar más (…), él no va a volver, obviamente no va a volver, por lo mismo lo quieren mandar para afuera para que todo quede en nada; no lo condenan ni nada”, agregó la joven.

“Quedo tranquila porque se va, pero igual da rabia que sólo porque sea él, él puede hacer de todo siempre. Pegarle a una mujer, matarla, siempre va a ser igual. Él nunca va a cambiar porque le perdonan todo, él mismo a mí me lo decía. Todos en el club, la justicia, porque están todos coludidos ahí“, sentenció Sepúlveda.