Jordhy Thompson, futbolista de los registros de Colo Colo, recibió una importante noticia judicial que lo acerca al fútbol del extranjero.

Esto porque el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la solicitud de suspensión de su medida cautelar de arraigo nacional, desde el 25 de diciembre hasta el 25 de junio.

Así, Thompson podrá viajar a Rusia para sumarse al Orenburg, elenco que está solicitando su cesión a cambio de 300 mil dólares.

Eso sí, para poder salir del país, el jugador deberá pagar como fianza 100 millones de pesos.

El abogado defensor de Thompson, José Guillermo Mendoza, destacó que “el tribunal accedió a nuestra solicitud principal, de permitir que pueda hacer abandono del país con pago de una fianza”.

“Se mantienen las medidas cautelares, pero como se autoriza la salida del país, durante ese tiempo de suspenden”, explicó Mendoza, agregando que “está el compromiso que si se requiere que comparezca antes, va a estar”.

Del otro lado, la fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Marjorie Carrillo, no descartó una posible apelación: “Vamos a conversar con la víctima y ver qué hacemos”, expresó.

Se rechazó el sobreseimiento de Jordhy Thompson

Otro tema visto en el juzgado fue la petición de sobreseimiento de parte de la defensa del deportista. Sin embargo, esto fue rechazado.

Hay que recordar que Thompson enfrenta una denuncia por femicidio frustrado en contra de Camila Sepúlveda, su expareja. Producto de esto, debió pasar más de una semana en prisión preventiva.

“Mientras me ahogaba, yo no podía respirar y lo único que pensaba era en que me iba a matar, tuve que esperar a que él se quedará dormido para poder salir del departamento”, afirmó Sepúlveda.

“Fue algo muy fuerte, que nunca pensé que me iba a pasar, en donde casi me mató, entonces yo ya no podía más y por eso quise llamar a Carabineros”, agregó.