Álvaro Salas, humorista chileno, se refirió a su divorcio en Podemos Hablar (PH), programa estelar de Chilevisión (CHV). En la instancia, el animador Jean Philippe Cretton le consultó cómo lleva la separación materializada en la pandemia.

Además de Álvaro Salas, en el programa participaron otras personalidades como María Jimena Pereyra, Daniela Castillo y Santiago Ford, quienes se sinceraron sobre diversos temas a través de las entrevistas.

“A mí me ha servido mucho mi forma de ser, el humor; no es un tema que me guste mucho abordarlo públicamente, pero estoy muy bien y estamos muy bien con mi familia”, comenzó a responder el también profesor de música.

“Estoy muy bien solo, estoy con harto trabajo. Más adelante, si se da… Estoy tranquilo. No siento la edad que tengo“, reflexionó el comediante de 70 años.

Álvaro Salas, asimismo, bromeó con Jean Philippe Cretton sobre las diversas reacciones tras las rupturas amorosas, haciendo un guiño al estado emocional del conductor de PH. “Hay gente que se deprime, estoy huev…”, dijo el comediante. “Buta que soy ‘pesao"”, rió el conductor.

El humorista, en su paso por el programa, también recordó momentos icónicos de Viva el Lunes. “De ahí viene el ataque de risa de Xuxa. Cuando la gente recuerda Viva el Lunes se acuerda de dos hitos: el ataque de risa de Xuxa y el Políglota que no le achuntó a ni una”, rememoró Salas.