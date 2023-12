La noche de este viernes 8, Jordi Castell estuvo junto a Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini en Podemos Hablar, en un capítulo donde asistieron también la finalista y ganadora de Gran Hermano, Scarlette Gálvez y Cony Capelli respectivamente, además de Iván Arenas y Karen Paola.

En el programa de conversación, Jordi aprovechó que Pincoya estaba de pie contando una anécdota que le había sucedido en Chiloé para recordar una experiencia previa junto a la chilota.

“(Con) la Pincoya nos conocemos hace un par de años. Cuando recién volví (de Chiloé) me tocó hacer un live con la Pincoya, que en esa época ya era muy conocida en la Isla”, partió señalando el rostro televisivo.

Jordi reveló antiguo vínculo con Pincoya

“La Pincoya me ayudó a sacar no sé si un conjuro o maleficio, pero me llevó una bruja tejida, me dijo que la guardara en un lugar y desde ahí como que todo ha sido prosperidad“, confesó Jordi Castell.

“¿Te acordaste que me dijiste que rezara?”, le preguntó Jordi a Pincoya. “Le hice caso, y hasta ahora me resulta. Yo en la Isla creo harto, en la energía, la espiritualidad que tiene la Isla”, agregó el exPrimer Plano.

Jennifer continuó conversando sobre el tema, entrando en detalle sobre aquellas “brujas tejidas” que poseía.

“Yo a la casa de Gran Hermano llevé mis brujas; se la regalé a la cantante urbana Nicki Nicole. Yo llevé dos, y la otra me ha acompañado hasta este momento”, dijo Pincoya.

“Son protectoras, entonces, la gente suele pensar que uno es de la Isla y se asustan porque es tierra de brujos, mitos y leyendas, pero la gente que está ahí, no todos hacen magua oscura; hay de sanación, de protección, es parte de nuestra cultura”, enfatizó la finalista del reality de CHV.