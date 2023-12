La competidora no dejó pasar la oportunidad para molestar a Angélica en Tierra Brava, pese a haber ganado el duelo de eliminación.

Este lunes se llevó a cabo una nueva eliminación en Tierra Brava, en la cual se enfrentaron Guarén (Valentina Torres) y Nicole Block. Finalmente fue la actriz quien dejó el reality de Canal 13.

No obstante, la instancia tuvo bastante polémica sobre el final, ya que la joven provocó sin más a otra competidora: Angélica Sepúlveda.

Esto se dio luego que Sergio Lagos le preguntara en vivo respecto a cómo se sentía luego de imponerse en la prueba física.

Ante esto Guarén respondió: “Me siento más fuerte que nunca. No me tenía que ir. La Angélica es la que me tiene que eliminar, como lo dijo ella el otro día”.

Por su lado Sepúlveda, que estaba observando la prueba, no tardó en responder: “O ustedes me tienen que nominar para que yo me vaya contigo, porque hoy se les hizo”.

Tras eso fue Pamela Díaz quien incluso azuzó a su amiga para que siguiera provocando a la exGranjeras, pero todo fue detenido por Lagos.

Guarén contra Angélica Sepúlveda

Hay que señalar que, tras su desclasificación, Nicole Block entregó algunas declaraciones a la producción del reality show.

En este sentido, la actriz aseguró que se preparará para volver en un eventual repechaje del programa.

“Frustrada cero, yo la verdad es que soy nula para las cosas físicas. Estoy muy orgullosa de mi misma”, indicó en la oportunidad.