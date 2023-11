En la recta final del reality de CHV, Gran Hermano, parecen no cesar los conflictos entre sus competidores. Así ocurrió este viernes durante la fiesta semanal donde Cony Capelli, Scarlette y Vivi Acevedo, integrantes conocidas como “reinas bellas” se envolvieron en una discusión por la música del evento.

A altas horas de la noche, cuando los participantes se encontraban disfrutando de la velada, el DJ a cargo de la música decidió poner un tipo de música que disgustó a la bailarina, lo que generó la discusión: “A ver amigo DJ, usted no me toque guaracha, porque yo esa mierda no la bailo (sic)”, dijo de forma prepotente frente a sus compañeros.

La actitud de la bailarina no agradó a Acevedo, quien le respondió que ella sí bailaba ese estilo de música. “A mí la guaracha no me gusta, porque reúne mucha droga y a mí eso no me gusta”, dijo firme en su posición Capelli.

Al escuchar su respuesta, Scarlette apoyó a Vivi: “Pero igual po, amiga, si es música”, dijo tratando de restarle importancia a las temáticas de la letra, a lo que Cony insistió: “Pero a mí no me gusta lo que escuché y esa es mi opinión”, perseveró.

La molestia de la bailarina no cesó tras la respuesta de la influencer: “Está bien tu opinión, pero si a los demás les gusta (hay que aceptarlo)”. “Es mi opinión, lo que yo pienso, entonces por qué me dices algo“, le espetó Capelli.

Cabe recordar que la relación entre las amigas ha estado tensa desde que la artista se enfrentó a la modelo por celos, esto luego de que Scarlette conversara con Sebastián Ramírez al interior del encierro cuando este aún mantenía una relación con Capelli.