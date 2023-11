Junto a Raquel Argandoña, Patricia Maldonado participó en una nueva edición de Podemos Hablar, programa de Chilevisión, donde se reveló el audio inédito que envió Maldonado instantes después del accidente que sufrió en junio de este año.

Durante el programa, las invitadas entregaron detalles sobre su amistad, desmintieron rumores y opinaron sobre diversos temas, desde política a la sexualidad en la vejez.

Uno de los momentos que marcó la noche, fue cuando las presentadoras de televisión recordaron sus momentos cercanos a la muerte.

Revelan audio inédito de Patricia Maldonado en accidente

La conductora de ‘Las Indomables’ rememoró el accidente que sufrió en la Ruta 68 en junio del presente año, donde volcó a su auto. Posteriormente, fue internada en un centro asistencial.

El conductor del programa, Jean Philippe Cretton, introdujo el audio que envío Patricia Maldonado a su amiga Raquel Argandoña instantes después del siniestro automovilístico.

“La primera que me avisó fue una enfermera que tomó el teléfono de la Pata. Yo nunca contesto números que no conozco, eran como las 7 de la mañana. Contesto y me dicen: ‘Perdón, yo soy enfermera, me llamo Elizabeth. Lo que pasa es que quiero avisar que Patricia Maldonado se dio vuelta en auto”, relató Argandoña.

“Yo no lo quería escuchar“, declaró Patricia Maldonado, para continuar. “Le decía a la Raca, todavía no estoy preparada para escuchar lo que yo te dije. Escuchar mi voz ahora, desesperada, me desconcierta. No puedo creer que quedé viva después del chancacazo, fueron 8 vueltas”, reflexionó la dueña del canal de YouTube “La Maldito”.

Asimismo, Maldonado explicó el estrecho vínculo que la une a Argandoña. “Eso es para que veas la conexión que nosotras tenemos. Es una conexión muy extraña. Hay gente que cree en la otra vida, a lo mejor en la otra vida yo fui hija tuya o ella fue hija mía”, comentó.

Revisa el audio aquí: