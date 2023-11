Finalmente Jorge formalizó su relación con Skarleth en Gran Hermano. Coincidentemente, en medio de la inesperada visita al reality de la conductora del programa, Diana Bolocco, Jorge ejecutó su plan.

Mientras Diana conversaba con los demás participantes, anticipó la llegada de Aldoney. “Parece que tenemos a alguien pendiente, venga por favor“, dijo el rostro televisivo, para dar pase a Jorge, quien venía vestido para la ocasión y con un gran ramo de flores.

En el momento, todos los compañeros que estaban presentes gritaron. “¡Viva el amor!” pudo oírse en la cocina de la casa, lugar donde ocurrió la escena. En tal momento, Jorge confesó que no tenía idea de que la hermana de Cecilia Bolocco estaría en la casa.

“No me lo esperaba de esta forma, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Estoy bastante nervioso; estas situaciones me ponen un poco nervioso. Creo que tengo hartas pelotas para otras cosas pero acá me tirita un poco la pera (sic)”, partió expresando el concursante.

Jorge formalizó finalmente su relación con Skarleth en Gran Hermano

Mientras se situaba frente a Skarleth, Jorge comenzó a sincerarse. “Primero que todo, creo que las cosas se dicen antes de que sucedan. Ambos estamos en placa; este sueño se puede terminar para uno o el otro este mismo domingo. Quiero darte las gracias. Creo que la frase dice que ‘detrás de un gran hombre siempre hay una mujer; una gran mujer’, pero la verdad es que tú siempre estuviste al lado mío“, partió diciendo el modelo.

“Has estado al lado mío estos cinco meses tanto adentro como afuera. No tengo ninguna duda de que en el momento en que estuviste adentro caminaste siempre a mi lado. Cuando saliste siempre estuviste pendiente de mí al igual que yo te recordaba en cada momento, en cada esquina, en cada situación que se daba, con cualquier persona siempre te estaba nombrando“, continuó Jorge.

“Cuando volviste también volviste a estar a mi lado, te tengo que dar las gracias también porque gracias a ti yo estoy aquí. Si tú no hubieses vuelto, yo me hubiese ido y creo que eso lo saben todos. La última vez que te fuiste quedé destrozado”, prosiguió el influencer.

“Creo que ese fue el momento en que me di cuenta que realmente estaba enamorado de ti; que no quería estar acá dentro si tú no estabas y que te amo, te amo hace mucho tiempo, desde que volviste nunca he podido dejar de pensar en ti”, confesó Aldoney.

Jorge agregó que Skarleth es lo más importante que le sucedió en Gran Hermano. En aquel momento, el modelo contó que desde el reality le había entregado unas sortijas como compromiso; una para él y otra para “Skar”.

Ahí, el participante reveló que el día anterior ya le había pedido pololeo a “Skar”, y que la joven le había dicho que sí.

Revisa aquí el momento y algunas reacciones de cibernautas:

🔴 JORLETH IS THE REAL: Jorge le pidió pololeo a Skarleth con un Anillo de Promesa💖😍 #GranHermanoCHV #GranConstanza #LasReinasBellas #Jorleth Yo creo que nadie se imaginaba haciendo esto, definitivamente Skar ha sacado lo mejor de él y Jorge ha crecido infinitamente gracias a… pic.twitter.com/5O5rtkOJCE — Alee (@SoyAleeOrtiz) November 10, 2023

Skar le hizo tan pero tan bien a Jorge. Me encantan! #GranConstanza — Claudia Montero Leal 🌳🇨🇱 (@isijopaz) November 10, 2023

GENTE ESTAMOS EN CONDICIONES DE ORGANIZAR UNA MASIVA TORMENTA DE VOTOS PARA HANS AL 3331 VIERNES, SABADO Y DOMINGO DE 19 A 21?

RT PARA DIFUNDIR ESTA IDEA

SKAR NO SE VA#GranConstanza #TheLulosShow#LaResistenciaLulo #GranHermanoChile #BigSkar#Hans3331 pic.twitter.com/mLDG7nJybE — Jorge y Skarleth (@encuestaghchile) November 10, 2023

Jorge dando el anillo mugroso a Skar :"con esto sí quedo como galán y llego a la final 😏😏😏"#GranHermanoCHV — Team verde Tierra Brava (@Condesa_del_Ron) November 10, 2023

Igual pienso con lo de Jorge y Skar que es esa wea de regalar anillos a una cabra chica de 19 años…e igual pienso ninguno con el que he estado en relaciones largas me ha regalado anillos ni el marido jajaja,pero si libros, conciertos,copete ,tatuajes y papitas fritas jajaj — Mefisto-La falsa Chilena (@MarthMefisto) November 10, 2023