Jennifer Galvarini, conocida en Gran Hermano como Pincoya, tuvo una nueva jornada de enojos en el reality de Chilevisión. A tal nivel llegó la situación que incluso tuvo un entrevero con el moderador de la casa, quien es conocido por mismo nombre del programa.

De acuerdo a lo que se pudo ver el pasado miércoles, todo inició cuando la mujer acudió a hablar con el ‘jefe’ del lugar, para pedir ocupar el sauna.

Fue en ese momento que el locutor le indicó, a modo de broma, que no estaba en la obligación de hacerlo, debido a que ella “lo maltrataba”.

No obstante, Jennifer no lo vio de esta forma y se molestó, aún más: “Yo no te maltrato, tú me maltratas a mí, y agradece que no lo dije en la pantalla, solamente porque podía estar presente mi hijo y él podía llorar”.

“Tú tienes todo el derecho a enojarte conmigo, aunque yo considero que no tienes razón. Pero, no voy a tratar de convencerte, eres una persona adulta, lo suficientemente grande como para sacar tus propias conclusiones”, replicó ‘Gran Hermano’.

Pincoya pelea con Gran Hermano

“Lo que no voy a permitir son tus actos de rebeldía a las normas que rigen mi casa. Si yo te digo que no puedes susurrar, me tienes que hacer caso”, añadió.

Ante esta situación la competidora de Chiloé se enojó aún más y acusó al programa de “tener favoritismos”, además de insistir en que no se le había permitido participar correctamente del juego de la subasta.

“Te voy a dar la pelea hasta el final porque tus preferidos no van a ganar”, indicó la técnico en enfermería.

Finalmente, el moderador optó por lo prestarle el Sauna a Pincoya e incluso lanzó una advertencia: “Si tú crees que te estoy perjudicando de manera deliberada, entonces no entiendo por qué permaneces en mi casa, si sientes que te estoy perjudicando. Si piensas eso, ¿por qué estás aquí?”.

Sin embargo, la jugadora se abstuvo de contestar y prefirió dejar el lugar, sin realizar más acusaciones.