En el reciente capítulo del programa Tal Cual de TV+, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela conversaron con Olivari a propósito de su crítica mirada sobre el movimiento feminista.

En un segmento de la entrevista, mostraron un video en el que Sukni fustigó directamente a la exchica Morandé, señalando que en el extinto espacio televisivo “mostraba todo”.

“Como la Marlen Olivari que le trabajaba al Kike Morandé, porque empezó a criticar a las mujeres feministas que andaban mostrando el poto, porque andaban mostrando las pechugas”, señalaba Sukni en el registro.

“Ella no se acuerda cuando bailaba en el Morandé con Compañía y mostraba el poto, la raja, y mostraba todo. Parece que no se acuerda, y ahora viene a criticar al movimiento feminista”, agregaba.

Al respecto, Olivari se tomó unos minutos para responderle a la bogado, asegurando que Sukni “representa súper bien el movimiento (feminista) porque el movimiento tiene una forma de ser… con un lenguaje soez, como el de ella. El lenguaje que usa es súper agresivo, hay otras palabras bastante fuertes“,

“Yo no tengo nada contra el movimiento. En el fondo, es que ellas apoyan el aborto y hacen algunas cosas en la calle de las cuales no creo que nos sintamos orgullosas todas las mujeres”, agregó la showoman.

“Lo otro es que son súper agresivas en redes sociales. El ‘CTM’ se lo dicen a todas las mujeres. Si uno apoya a las mujeres, como lo hago yo… porque doy charlas a mujeres agredidas, vulnerables y emprendedoras. Muchas son gratuitas”, puntualizó.

A su vez, Olivari explicó que además de estudiar arte dramático, se dedicó de forma cual a la comedia, teatro y humor. “Lo de la ‘sex symbol’ es un personaje, yo no ando por la vida así tampoco”, precisó.

“Está dentro de un contexto y yo como actriz interpreto un personaje, es parte de la actuación. Yo siempre he sido bien educada con todas las mujeres, jamás en mi vida le diría una mala palabra porque no me nace hacerlo. Debe existir mucho más respeto”, sostuvo.