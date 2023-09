Marlen Olivari fue una de las invitadas la noche del jueves a una nueva edición del programa “El Purgatorio”, donde arremetió contre el movimiento feminista y aseguró que está “compuesto por comunistas”.

Esto en medio de la entrega de opiniones sobre el feminismo en el segmento “El muro de los lamentos”.

La primera en hablar sobre el tema fue la abogada Helhue Sukni, a lo que la excandidata a alcaldesa de Viña del Mar agregó que “Creo que todo este movimiento sólo ha logrado denigrar la imagen de la mujer porque han destruido a la familia”.

Seguido a esto, la exmodelo dijo que “el movimiento feminista no apoya a todas las mujeres, como a las mujeres Carabineros, porque está compuesto por comunistas”.

Esto llevó a un debate con la abogada, quien le respondió “¿Cómo no van a haber feministas que sean de derecha o de centro? ¿O de izquierda no tan radical?”, consignó Canal 13.

Marlen Olivari continuó con la discusión y señaló que “feministas son todas estas mujeres que están en las protestas. Yo respeto los movimientos, pero a mí no me digan que cuando están en la calle con la cola de caballo, ¿encuentran que eso está bonito? Eso a mí no me representa”, a lo que Sukni le refutó “la base de ser feminista es una mujer que lucha porque, una como mujer, salga adelante sin depender de nadie y que nos valoren”.