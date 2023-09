El medio de espectáculos Página 7 conversó con tres exparticipantes del programa que están en etapa de repechaje para regresar al encierro.

Se trata de Viviana Acevedo, Trinidad Cerda y Lucas Crespo, a quienes el citado portal les preguntó respecto a lo sucedido con Rubén, quien salió de la competencia luego que Scarlette Gálvez lo denunciara por haberla tocado sin su consentimiento.

Sin embargo, ninguno de los consultados se refirió a lo ocurrido con su excompañero. Incluso, Crespo admitió que desde el espacio televisivo no los dejan hablar del tema.

“No voy a hablar de eso”, fue la escueta respuesta de Viviana, mientras que Trinidad aseguró no estar al tanto de todos los detalles.

“No he hablado y tampoco sé bien lo que pasó así que en base a eso no puedo tener una opinión”, expresó.

No obstante, Crespo reconoció que no pueden hablar respecto a la expulsión del excarabinero. “Por producción no nos dejan hablar del tema. Nadie ha hablado con él”, sostuvo el tiktoker.

Recordemos que la expulsión de Rubén fue tema incluso en medios trasandinos, en donde no descartaron que actúe la justicia argentina, país en donde conviven los participantes del show.