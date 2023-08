Como “guarencillo de circo” calificó el influencer Lucas Crespo a su compañera de encierro en Gran Hermano, Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini en un minuto de furia previo a la eliminación de este domingo. El momento trajo estragos para el canal, pues el momento acumula más de 3 mil denuncias.

Fue previo a la definición de la eliminada de esta semana que el influencer insultó y amenazó a la concursante oriunda de Chiloé: “Te vas a quedar, pero lo vas a pasar muy mal, porque te voy a webiar (sic) yo. Ojalá se vaya, es lo mejor que puede pasar en la vida”.

Pero sus palabras no se detuvieron ahí: “Te voy a webiar (sic) cada vez que hables, toda la semana, no vai’ a hablar nunca más fuerte, no sabí’ hilar más de dos palabras. Eres falsa y por eso te duele tanto que te lo diga. Eres un guarén falso, un guarencillo de circo falso, muy falso. Tú hablas con las cámaras, estás toda la noche aquí hablando con la cámara porque no hablas con nadie más. Has estado sola desde el día uno”, añadió.

Sin embargo, los televidentes no dejaron pasar el momento que ocurrió en vivo durante el capítulo de la noche de este domingo. Tal como confirmó el CNTV a BioBioChile, el espacio recibió 3.300 denuncias por este episodio de Gran Hermano.

Desde el organismo, afirmaron que la causal elegida por el público fue “atentar contra la dignidad por maltrato a concursante”. Mientras que los motivos de las denuncias se estipulaban la “agresión verbal, hostigamiento psicológico y denigración a la mujer”.

Cabe recordar que las palabras de Lucas Crespo molestaron a los televidentes durante la emisión del episodio de Gran Hermano, lo que manifestaron a través de redes sociales mediante diversos mensajes. Sin embargo, la madre de Constanza Capelli también condenó el hecho en su cuenta de Twitter.

De acuerdo a Paola Capelli, madre de la mejor amiga de Pincoya en el encierro, la agresión del influencer fue “inaceptable”: “Hay formas y formas de decir las cosas y siempre hemos instado a que no se destruya la vida de los participantes que van saliendo. Pero hoy la agresión y amenaza en pantalla que Lucas hace a Pincoya es inaceptable. Porque claramente la balanza no está equilibrada”, escribió.