La noche del martes TVN emitió un nuevo capítulo de “Buenas Noches a Todos”, programa de entrevistas conducido por Eduardo Fuentes, que contó con la participación de ex chicos reality, entre ellos Edmundo Varas y Fernando “Bambino” Altamirano.

En el set también estuvo presente Gianella Marengo (Pelotón), Mariela Montero (Pelotón VIP) y Gonzalo Egas (La Granja y 1810), quienes conversaron sobre sus experiencias en los respectivos realities shows que participaron.

Durante la entrevista, Varas abordó su triunfo en “Amor Ciego”, donde conquistó el corazón de la modelo Carolina Bastías y explicó qué tan real fue encontrar el amor dentro del encierro.

“No había ninguna intervención, era todo muy natural (…) cuando yo postule al casting, ese era el motivo, encontrar el verdadero amor que no me había tocado, era bastante esquivo en mi vida cotidiana”, señaló Edmundo.

Por su parte, Fernando habló sobre su polémica salida del reality de Chilevisión, así como el revuelo mediático que provocaron sus “bromas” hacia Bigote, la mascota de la casa estudio, y el comentado cruce en el panel con Fran García-Huidobro.

“Si ella no se sentía cómoda, tenía todo el derecho a hacer lo que quiera, pero siento que podría haberse quedado. Si no me quería disculpar, que no lo hiciera, si no me quería mirar, que no lo hiciera”, comentó “Bambino”.

Encuentro entre Edmundo Varas y “Bambino”

Sin embargo, lo que más llamó la atención de esta “Cumbre de chicos reality” fue el particular encuentro entre Varas y el eliminado de “Gran Hermano”, pues, a criterio de los televidentes, ambos comparten varias similitudes.

“El multiverso existe, Edmundo y Bambino juntos”, “Edmundo y Bambino en el mismo programa”, “El Bambino facturando en TVN, está con su doble Edmundo Varas”, fueron algunas de las reacciones del público a través de redes sociales, principalmente Twitter.

Asimismo, otros usuarios compartieron memes inspirados en el ganador de “Amor Ciego” y Altamirano. De hecho, una de las bromas que más se repitió fue con el icónico meme de Spider-Man apuntando a un doble.

El multiverso existe, Edmundo y Bambino juntos 😱 #BnatCumbreReality #GranHermanoCHV — Belén Moraga (@_BelenMoraga) August 9, 2023

En TVN estarán varios ex chicos reality icónicos (Edmundo Varas es uno). Y bambino xD #GranHermanoChile #GranHermanoCHV — How lucky am I? 👁️ (@_jump_onew) August 9, 2023

El Bambino facturando en TVN #BnatCumbreReality está con su doble Edmundo Varas 🤭 #GranHermanoCHV — Daniela Báez (@DanyyBaez) August 9, 2023

Me confundo es Edmundo Varas o Bambino? #bnatcumbrereality #GranHermanoCHV — Claudia María (@_gataudia) August 9, 2023

Kheeeee bambino y edmundo en el mismo programa??? #GranHermanoCHV pic.twitter.com/Q7oSvFfxV3 — Gen 🐑 (@GenLovesCats) August 9, 2023

Mismo hombre, diferentes fonts 💀💀 — Sary ✨ERAS ERA✨ (@SarySanchez27) August 9, 2023

jaja en tvn están haciendo una cumbre de realitys y está el Bambi poh wn! que estuvo 1 mes en #GranHermanoCHV #bnatcumbrereality — Alejandra (@alessanova) August 9, 2023