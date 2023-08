El streamer y excompañero de encierro de Ramírez se lanzó contra el participante de Gran Hermano haciendo referencias a las acusaciones de deuda por no pago pensión de alimentos a su hija. "Tatán" se defendió.

Luego de tres semanas en el encierro, el ex chico reality, Sebastián Ramírez, decidió abandonar la casa de Gran Hermano argumentando problemas con con su pareja dentro del reality, Constanza Capelli.

Tras su bullada renuncia al espacio, su excompañero de reality, Cristóbal ‘Shelao’ Álvarez, con quien compartió en el programa de Mega, Doble Tentación, se lanzó contra él con una dura crítica.

Fue en una reciente transmisión en vivo realizada en la plataforma de Twitch, donde es conocido como ‘Shelao’, el streamer declaró: “¿Qué sería de él si no fuera por los realitys? No lo sabemos, es un buen personaje de reality, pero no es una huéa personal, es un canalla“, comenzó diciendo.

“Ojalá que con su primer sueldo vaya directo a su hija”, agregó. Pero sus palabras no quedaron ahí: “Debe haber profitiado (sic) igual, si estuvo en caleta de realitys, asi que algo de plata debe tener“, aseguró.

Tras esto, afirmó que Sebastián Ramírez viviría del arriendo de departamentos y subsistiría a base de “sanguches de potito y cerveza”. Sin embargo, Cristóbal Álvarez continuó lanzando dardos al ex Gran Hermano: “Es un canalla, no le importa nada en la vida, es un basural de persona”.

Luego de sus declaraciones, Shelao explicó que sus rencillas con Ramírez se deben a que este habría intentado salir con su expareja, Ángela Benoit mientras ellos aún estaban juntos. “Este hueón la llama y le dice ‘Angelita, ¿cuándo nos juntamos? (…) vamos a tomar algo, pero por favor invítame tú que no tengo dinero’ y dije ‘este tipo es una basura"(sic)”.

A lo que sumó: “Se hace el defensor de las minas y las trata re mal”, aseguró.

A través de su cuenta de Instagram, Sebastián Ramírez se habría referido a las acusaciones de Shelao Álvarez en la sección Stories.