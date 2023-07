Paola Capelli, la mamá de Constanza Capelli (Coni), una de las concursantes de “Gran Hermano”, salió al paso de las críticas hacia su hija y analizó su presente en el reality show de Chilevision.

“No sé si (la veo) estresada, pero veo que un grupo no la quiere. Veo a Coni dolida con algunos participantes por un tema de deslealtad. Ella define la lealtad de acuerdo con lo que cree, a su filosofía de vida y no sé si ha sido correspondida”, comentó en diálogo con el diario Las Últimas Noticias.

A pesar de esto, Capelli señaló que ve “bien a mi hija, es una mujer fuerte y estoy segura que si se sintiera mal con lo que ocurre, se iría del programa”.

Sobre su discusión con Francisca, otra de las inquilinas del programa, destacó que la rubia “ocupó deliberadamente un tema delicado”. “Mi hija dice las cosas como las siente y estoy orgullosa de que sea una mujer fuerte, con opinión y valores”, apuntó.

A su vez, también se refirió al quiebre entre Coni y Trini, quien fue su “amiga” durante las primeras semanas de encierro.

“Quiero aclarar que Coni no siente la lealtad en el sentido de tener la propiedad de alguien, no se trata de que no se relacionen con más personas”, señaló sobre los últimos conflictos que han rodeado a la dupla.

“Creo que mi hija esperaba que aquellos que estaban cerca de ella la apoyaran en los momentos en que los necesitaba. De acuerdo a lo que he visto, Francisco y la Pincoya han sido una contención para ella”, añadió la mamá de Coni.