El alcalde Rodolfo Carter mostró sus gustos musicales e incluso se atrevió a cantar uno de sus temas favoritos de U2 en el programa Sala de Ensayo, de Canal 13.

En el espacio conducido por Álvaro Paci, Carter reconoció que sus preferencias en la música son amplias y van desde U2 a Julio Iglesias.

De hecho, uno de los temas favoritos del alcalde de La Florida pertenece al español y se llama “Me olvidé de vivir” (Puedes ver la interpretación del edil aquí en el minuto 02:33).

“Me encontré con una canción que es el himno del político. A propósito de la pregunta del tiempo, de vivir corriendo detrás del sueño. ‘Me olvidé de vivir’ es el himno del político”, explicó.

No obstante, poco antes ya se había atrevido a cantar en vivo otra de sus canciones favoritas: “With Or Without You” de U2, en la que Carter incluso estuvo acompañado por Pacci en la guitarra.

“Bien, bien, en el tono, en el tiempo, bien”, lo felicitó el periodista, mientras que edil dijo: “se hace lo que se puede”.

El momento se volvió viral gracias al siempre atento Instagrammer Televisivamente, quien compartió el video en sus redes sociales.

Carter, de U2 al ¿himno de… Holanda?

El programa también revisa la cuenta de Spotify de sus invitados, y en esta oportunidad algo que llamó la atención de Pacci, es que apareció el himno de Holanda, entre lo más recientemente escuchado.

“Fue por accidente porque se celebró el 4 de julio (La intendencia de Estados Unidos), y probablemente estaba buscando el himno norteamericano y quedó en mi teléfono el himno de Holanda, pero no es que me lo sepa”.

Dentro de las bandas que aparecieron en la cuenta de Carter destaca Blur, Bruno Mars y DNCE.