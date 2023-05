La tarde de este domingo se confirmó el fallecimiento de Patricio Bañados, periodista, locutor de radio y reconocido por haber sido rostro de la campaña del NO, quien dejó un gran legado a su paso en el periodismo.

De hecho, a lo largo de su amplia carrera logró diversos hitos. Participó en el primer programa en vivo de la televisión chilena, asimismo, fue el primero en transmitir desde el exterior, el primero en transmitir un Congreso pleno, el primero en transmitir una parada militar, entre otros.

Con profundo pesar, lamentamos comunicar el fallecimiento de Patricio Bañados, periodista y locutor de nuestra radio. Enviamos un cálido abrazo a todos sus familiares, amigos y colegas para este dificil momento. Hasta siempre, Don Patricio🌹 pic.twitter.com/94kaZRP1o4 — Radio Beethoven (@radiobeethoven) May 8, 2023

Su carrera partió en los 50, cuando inició como locutor en el programa La hora de los colegios en Radio Chilena, durante el año 1954. Sin embargo, se retiró poco tiempo después para estudiar leyes.

Sin embargo, en 1957 volvió a su rol en las comunicaciones, pasando por varias radios nacionales antes de trasladarse a Estados Unidos, donde permaneció un año, hasta que volvió a Chile para desempeñarse como locutor deportivo en Radio Cooperativa.

Pese a sus inicios en la radio, su carrera escaló a la televisión y en los 60 partió conduciendo programas que fueron pioneros en la televisión del país y que se originaron en el Canal 9, de la Universidad de Chile, como, Primer plano (1961) y Chile TV (1962).

En esa misma década, también obtuvo cargos en el extranjero, por ejemplo, estuvo en Radio Nederland de Países Bajos; la BBC (1966), la Agencia Informativa de Estados Unidos en Washington D.C. (1968); la Radio Suiza Internacional (1972); y en la Televisión Española (1974).

Patricio Bañados marginado de la TV en Chile

Cuando retornó al país en 1975, plena dictadura militar, participaba esporádicamente en programas de TVN, donde destacó por el informativo 60 Minutos entre 1977 y 1978.

En la misma línea, continuó en Canal 9 con Teleonce y también pasó por UCV Televisión, actual TV+, que figura como la señal televisiva más antigua del país.

Sin embargo, sus lazos con la televisión se vieron afectados por su orientación política, puesto que fue un importante rostro de la campaña del NO, que finalmente sacó del poder a Augusto Pinochet.

Asimismo, participó en la franja de Patricio Aylwin, que fue el presidente del llamado “retorno a la democracia”.

De hecho, en los 90 regresó a TVN donde se mantuvo más estable y condujo icónicos programas como En Tabla (1990), Hoy en Tabla (1991-1992), El mirador (1991-2003) y OVNI (1999-2000); pero fue despedido en 2005 y con ello, terminó definitivamente su carrera en la TV.

Su rol en las comunicaciones, a pesar de ello, continuó hasta la Radio Beethoven y posterior Radio Beethoven UC, donde fue una de las voces más importantes hasta hace poco.

Bañados y su abrupta salida de la TV nacional

Tras su salida de la televisión, el periodista se refirió en diferentes ocasiones a su despido, apuntando a antiguos problemas que se habrían generado porque el medio nacional no le permitía ser neutro en su rol periodístico, explica.

Es recordado también tras ser removido del noticiero del canal en 1988, por negarse a leer una noticia falsa, poco antes del plebiscito del Sí y del No.

“Termina el noticiario y me está esperando el segundo de prensa y me dice: ‘Estás expulsado del canal’. Entonces, ‘bien’, les dije yo, ‘ustedes sabrán, la gente me va a preguntar por qué y yo voy a decir por qué"”, relató en 2020 durante un podcast con Nicolás Copano.

Allí también habló de su salida, su carrera y el cómo ha evolucionado la televisión nacional a lo largo de los años y sus contenidos.

Anteriormente, también había comentado por qué nunca retornó a las pantallas, mencionando incluso que no volvería a ser rostro de campañas como la del NO, por las presiones del sector. “A mí me echó de Televisión Nacional la Concertación”, acusó en 2014, durante el programa Podría Ser Peor de Julio César Rodríguez.

“Como leyenda ya no me conviene salir en televisión, dirían que no era para tanto. El mes de la franja del No, debe ser el mes más recordable de mi vida por la incertidumbre y terror, fue un honor encabezarla”, comentó en esa ocasión.