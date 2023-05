Además de su destacada carrera como periodista, Patricio Bañados es recordado por un episodio que, según sus palabras, le costó no volver a presentar notas en el noticiero centran del "Canal 11", por negarse a leer una noticia falsa, a pocos días del plebiscito constitucional de 1980 en plena dictadura militar.

Durante la jornada de este domingo 7 de mayo se comunicó de la muerte del destacado periodista, locutor de radio y presentador de televisión chileno, Patricio Bañados, quien fue removido de su cargo como presentador de noticias por negarse a leer una noticia falsa.

Con casi 7 décadas de trabajo profesional, Bañados es recordado por su labor profesional y su oposición a la dictadura de Augusto Pinochet y el mencionado episodio cuando trabajaba en noticiero centran de “Canal 11”.

El día en que Patricio Bañados perdió su puesto por no leer una noticia falsa

Tal como explicó Patricio Bañados en una entrevista en CHV, el hecho ocurrió cuando debió presentar una nota que él consideró falsa, en el noticiero central del mismo canal.

Esta trataba respecto a una concentración en el Teatro Caupolicán, previo al plebiscito constitucional de 1980.

Según dijo, se le pidió que leyera al aire, que en el acto “han actuado reconocidos grupos marxistas animando con sus arengas a la población, y luego ha hecho uso de la palabra el expresidente Eduardo Frei Montalva, repitiendo las mismas monsergas que se le conocen de hace años y que llevaron al país al comunismo”.

El periodista recién fallecido agregó que “era una semana antes de la votación para decir sí o no a la constitución que redactó Pinochet y sus boys, Jaime Guzmán, Ortúzar y qué sé yo”.

“Entonces yo leí la noticia sin decir todas esas cosas, leí una noticia muy elegante: ‘desde hace unas horas está reunido en el Teatro Capulicán la oposición, dentro de lo cual ha habido varios grupos folclóricos animando la reunión y ha hecho uso de la palabra el expresidente Eduardo Frei Montalva"”, explicó.

Removido de su puesto y despedido tiempo después

“Termina el noticiario y me está esperando el segundo de prensa y me dice: ‘Estás expulsado del canal’. Entonces bien les dije yo, ustedes sabrán, la gente me va a preguntar por qué y yo voy a decir por qué”, continuó relatando Patricio Bañados.

Sin embargo, explicó que tras una reunión entre los directivos, estos decidieron no echarlo del canal. Pero tras un viaje a Inglaterra, a su regreso a Chile, nunca más volvió a presentar el noticiero. “Cuando volví, ya no leí noticias más”.

Tras ser removido a un programa transmitido durante los domingos en las noches, Bañados continuó con sus comentarios al aire cuando no estaba de acuerdo con las noticias.

Esos constantes dichos “cayó más en muy altas esferas”, explicó. Así, volvió a realizar un comentario en el espacio de televisión que no gustó a sus jefes y finalmente dijo que fue despedido.

