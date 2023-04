A un mes de que el humorista Óscar Gangas asegurara que Claudio Reyes golpeó a Jajá Calderón durante una reunión de amigos, Calderón quiso referirse al hecho en conversación con Nicolás Larraín, rompiendo en llanto al admitir que se alejó de sus amistades debido a que “no estuvo el apoyo cuando lo necesité”.

Calderón llegó como invitado al programa Not News de Vía X, en donde recordó el suceso y cómo le afectó la agresión; apuntando además que buscaba hablar en el momento en el que “me sintiera bien”, debido a que “no estaba en condiciones para hablar”.

En esa rama, recordó que él no hizo una imitación del Presidente Gabriel Boric, sino que “yo hice un simple chiste que lo molestó”. Específicamente, apuntó que era un chiste que hablaba de la Numismática, costumbre de coleccionar monedas con ciertas fallas en su producción, que acababa con la frase: “los errores en la moneda se pagan caro”.

“Todos se rieron y él me aforró tres cornetes”, narró entonces, apuntando que no hay videos porque todo ocurrió en medio de una reunión amena. “No me defendí, porque iba a pasar como una mocha y no quería caer en ese juego. Lo que sí me llamó la atención es que de los 15 o 16 que estaban ahí, nadie reaccionó, nadie golpeó la mesa”, lamentó.

Así, mencionó que el ataque lo afectó en el ámbito emocional y que pasó días sin poder hablar de lo ocurrido sin romper en llanto. “Más me incomodó que Claudio Reyes hizo un live donde dijo que me pegó poco, entonces llegar a ese extremo… por último, te pegai’ una chambonada (sic) y al otro día por último un WhatsApp que diga: oye, se me pasó la mano”, reflexionó.

Calderón, emocionado por su propio relato, aseguró que pese al incidente, no siente que tenga problemas con Reyes, aunque no puede decir lo mismo por parte del intérprete de Charly Badulaque.

“No quiero entrar en detalles, pero se dice que cuando uno llora, no llora por lo que te pasó ahí, sino que uno llora por las emociones que venían acumuladas. Y que cuando uno va a jugar a la pelota con quienes son tus colegas, tus amigos, tu protección… y te pasa esto, te sientes más vulnerable”, confesó con la voz quebrada.

De todas formas, Calderón admitió que se alejó de sus amistades por el consejo que le dio un profesional al respecto.

“Estoy viendo a un terapeuta, y le estoy haciendo caso. Hay ocasiones como estas para demostrar qué tan amigos son tus amigos. Insisto, a un colega le llamé la atención porque se paseó por todos los matinales contando la historia, porque él fue testigo presencial”, recordó, lamentando que “no estuvo el apoyo cuando lo necesité”.