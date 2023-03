Ayer viernes, en el programa “Sígueme y te sigo” de TV+, el humorista Óscar Gangas aseguró que Claudio Reyes golpeó duramente a su colega Juan Luis “Jajá” Calderón luego que este realizara una imitación de Gabriel Boric.

Según Gangas, la situación ocurrió la noche del jueves en una reunión social de humoristas, donde “Jajá” espontáneamente habría imitado al mandatario para disgusto del actor detrás de Charly Badulaque.

“Lo vi desencajarse. No sé si es una cuestión de diabetes, de alza de azúcar, de alza de presión, no sé. Se le atravesaron los cables a este compadre; se desencajó, se paró violentamente”, dijo.

De acuerdo a Gangas, fue ahí cuando Reyes golpeó súbitamente a Calderón. “Le pegó un charchazo (…). Nosotros pensamos que era una actuación, una exageración de su violencia, así lo vimos. Y le pega como un cachamal y después le aforra dos combos, uno en el ojo”, comentó.

“Fue muy sorpresivo. Nosotros pensamos que era parte de una dinámica, de una broma, de un ‘oye córtala con el presidente’ (…). Yo opino que el señor ‘rey Badulaque’ necesita tratamiento”, agregó.

Según Gangas, el grupo no estaba bebiendo alcohol. “Todos ya somos viejitos mayores de 60, y a todos nos gusta el tecito caliente con una tortilla caliente que preparan ahí”, apuntó.

“Claudio Reyes no bebe. Gigi Martin no bebe. Yo no bebo hace 6 años, no he tomado ni cerveza sin alcohol… No es una pelea ni una gresca de borrachos. Es una pelea de amigos que estaban jugando a la pelota. Empatamos a 3 con la gente de Melipilla que era del equipo contrario”, detalló.

“Nos quedó un dolor tremendo. El Jajá se puso a llorar afuera, se apoyó en mi hombro… Me está dando mucha pena recordarlo, y me están dando ganas de llorar. Porque fue una cuestión que nadie esperaba”, continuó Gangas, quien descartó que Reyes se haya disculpado, al menos en el lugar, con el comediante.

“En el box hay peso mosca, peso liviano, peso pesado. Y acá se trata de un combate de un peso pesado con un peso mosca. Reyes es grande, es alto, es acampado, es violento, sabemos que es violento”, dijo. “Hay 15 testigos”, aseguró.

Ya al cierre de su intervención, Gangas contó que tomó contacto con Jajá el viernes, preocupado por su situación: “Le dije: son cuestiones que pasan, qué le vamos a hacer, Jajá. Quedamos todos shockeados”.