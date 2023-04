Durante el último capítulo de The Voice Chile, José Luis "el Puma" Rodríguez (miembro del jurado), tenía tanta convicción en que un concursante lo escogería como coach, por el fanatismo de su familia a su música, que no pudo evitar manifestar en todo de broma, que se sintió humillado, luego de que seleccionaran a su compañero, Beto Cuevas.

Todo sucedió en el programa de Chilevisión, luego de la presentación de Jairo Quezada, quien logró conquistar al jurado tras su interpretación de ‘Dónde estará mi primavera’ de Marco Antonio Solis.

La reacción del Puma Rodríguez tras llamativo momento en The Voice

Tras esto, fue que llegó el momento protagónico de José Luis Rodríguez, ya que el concursante tuvo la difícil decisión de elegir a su coach con su madre y suegra en el escenario, quienes manifestaron ser fanáticas del ‘Puma’.

Esto fue aprovechado por el músico venezolano, quien intentó ganar puntos con el participante. “Aquí estoy para servirle a su muchacho, creo que conmigo puede ser un ganador”, dijo.

Sin embargo, y luego que Jairo realizara una pequeña reunión con su familia, sorprendió al revelar que elegía a Beto Cuevas.

“Nunca en mi vida me sentí más humillado”

Minutos después, Rodríguez aprovechó este ‘desaire’ para bromear con lo sucedido. “Voy a decir algo acá, nunca vi en unas señoras tanta hipocresía”, afirmó.

“Nunca en mi vida me sentí más humillado, me puse mis lentes porque lloré en el baño”, añadió, desatando la risa de los presentes.

Finalmente, José Luis ‘Puma’ Rodríguez cerró su comentario señalando que “primera vez en mi vida que me pasa, estaba 100% seguro de que esas señoras iban a influir en el muchacho para que me escociera a mí, pero bueno, esto no se me va a olvidar jamás”.

“Qué señoras tan mentirosas, qué horror”, sentenció.