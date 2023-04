"Se parecía mucho a Whitney Houston": Pifian a jurados de The Voice tras descartar a joven cantante

Prince Royce, Francisca Valenzuela, José Luis Rodríguez y Beto Cuevas, los cuatro jueces de "The Voice", decidieron no dar vuelta sus sillas durante la presentación de Catalina Miranda.

En el capítulo de este lunes, “The Voice” vivió momentos de tensión cuando sus cuatro jurados se negaron a fichar a una de las concursantes del programa, hecho que gatilló molestia y hasta pifias del público presente en el estudio.

Ocurrió cuando entró a escena Catalina Miranda (23), también conocida como Catalina Fénix, artista marcial y musical que llegó a las “audiciones a ciegas” en busca de un cupo para la temporada 2023.

La canción escogida fue la siempre compleja “Greatest Love of All” de Whitney Houston, que a pesar de su dificultad vocal no fue impedimento para que la deportista demostrara sus dotes como cantante.

Ante la performance de la deportista (que ya ha representado a Chile en competencias internacionales de jiu-jitsu), el público respondió de inmediato con una efusiva ovación, gesto que no tuvo eco entre los mienbros del jurado.

Prince Royce, Francisca Valenzuela, José Luis Rodríguez y Beto Cuevas, los cuatro jueces del programa, optaron por no dar vuelta sus asientos durante la presentación de Miranda, lo que terminó gatillando su eliminación y una contundente pifiadera como respuesta.

“¡Injusticia, injusticia!”, coreó el público tras enterarse de la decisión del jurado, que siguió siendo increpado a medida que explicaba las razones de su polémica decisión. “Despertó el monstruo de The Voice”, comentó Diana Bolocco, la animadora del programa.

“¿Puedo decir algo?”, señaló Cuevas, mientras intentaba argumentar su veredicto. “Mi opinión es que (tu voz) se parecía mucho a la voz de Whitney Houston, que no es algo malo, pero en este programa estamos buscando voces originales”, agregó, causando más silbatinas aún.

“A lo mejor no es popular lo que estoy diciendo, y a lo mejor no me vas a querer por eso, pero cuando 4 sillas no se dan vuelta, te tienes que ir con algo constructivo. Pero cantas espectacular”, cerró.