Christian Mujica, hermano del ex participante de "Tierra Brava" y modelo, Jhonatan Mujica, se prepara para sumarse al reality "¿Ganar o Servir?" de Canal 13, donde ya había generado controversia al comentar sobre su hermano y Pamela Díaz. Christian dejó su carrera como ingeniero comercial para seguir los pasos de Jhonatan en el modelaje, tras una desmotivadora experiencia en el ámbito corporativo. A pesar de seguir la misma carrera, ambos hermanos difieren en personalidad y trayectoria. Christian se enfoca en el mercado latinoamericano y en explorar oportunidades en la actuación. Su participación en el reality implica una preparación física y mental para competir al más alto nivel. Soltero desde hace tres años, disfruta de su soltería y reafirma su gusto por el coqueteo. Aún no se ha revelado la fecha de ingreso del modelo al encierro.

Christian Mujica, el hermano del ex participante de “Tierra Brava”, Jhonatan Mujica, y también modelo, está próximo a participar en el reality “¿Ganar o Servir?”, así lo informó Canal 13.

El también modelo, quien se adentró en la industria tiempo después que su hermano, no es un desconocido para los fanáticos de los realitys de la señal de televisión, puesto que anteriormente Christian había hecho un comentario sobre Jhonatan que generó controversia con Pamela Díaz, al afirmar que su hermano se había “quitado un gran peso de encima” cuando terminó su relación con ella dentro de Tierra Brava.

“Nunca tuve el afán de ofender ni desmerecer a nadie. Fue como decirle que estaba bien que se quitara ese peso, esta idea de la cabeza, que dejara de pensar en si va a suceder o no con Pamela, y tratara de enfocarse en él“, explicó Christian ahora sobre el incidente.

De ingeniero comercial a modelo

Al igual que su hermano, el modelo es de origen venezolano, pero criado en Chile desde los ocho años, dejó su carrera como ingeniero comercial para seguir los pasos de Jhonatan hacia el modelaje después de una desmotivadora experiencia en el ámbito corporativo.

“Me aburrí un montón… Luego vi que a mi hermano le estaba yendo muy bien en el modelaje, le pregunté y me aconsejó que no pierdo nada al intentarlo. Entonces decidí salir de mi zona de confort, renuncié y me fui a Italia a probar suerte”, relató.

Los hermanos Mujica, aunque siguen la misma carrera, difieren tanto en personalidad como en trayectoria.

“Aunque ambos somos modelos, mi hermano es muy de batería corta socialmente, a él le gusta tener su espacio interior. Yo soy todo lo contrario, me gusta salir y conocer gente”, sostiene Christian Mujica, quien actualmente se enfoca en el mercado latinoamericano y en explorar oportunidades en la actuación.

“Puedo estar al nivel de los más fuertes”

El modelo también habló de su expectativa sobre su participación en el reality, mencionando su preparación física y mental para la competencia.

“Me gusta hacer deporte, jugué rugby mucho tiempo, sé jugar en equipo, me considero buen competidor porque tengo buena resistencia y fuerza. Puedo dar la pelea y puedo estar al nivel de los más fuertes”, aseguró.

En cuanto a su vida amorosa, el hermano de Jhonatan Mujica está soltero desde hace tres años y asegura disfrutar esta etapa.

“Cuando conozco a alguien, trato de que la relación sea larga porque quiero proyectarme a futuro, pero cuando estoy soltero, disfruto de mi soltería y lo paso tan bien que no quiero darle explicaciones a nadie”, comenta.

Además, no oculta su gusto por el coqueteo: “Me gusta coquetear y jugar el rol de conquistador. Pero me tiene que atraer mucho la persona para eso”, concluye.

Hasta ahora el canal no ha revelado cuándo Christian Mujica ingresará al encierro.