La cantante, bailarina, productora y actriz relató que el actor Raúl Montenegro la abandonó a los 13 años y no supo de él hasta una década después.

La icónica show-woman chilena, Maitén Montenegro, será la próxima invitada del programa De Tú a Tú, donde hablará de su distante relación con su padre, el reconocido actor Raúl Montenegro, asegurando que en su rol paternal “fue mediocre”.

En conversación con Martín Cárcamo, Montenegro reveló que siempre se le ha conocido bajo un nombre artístico debido a su padre, de nombre Raúl Vásquez, quien decidió cambiar su apellido. “De ahí en adelante fuimos los Montenegro todos”, contará.

Sin embargo, entonces mencionará que siempre tuvo una relación alejada con el intérprete, quien priorizó su carrera artística por sobre su familia. Al final, Raúl abandonó a Maitén y su familia cuando la histórica del Jappening con Ja tenía 13 años.

El reencuentro ocurrió 10 años después, cuando Maitén Montenegro ya era una artista reconocida. Entonces, la también productora se preparaba para su presentación en un festival en Venezuela cuando su papá la fue a ver a un ensayo.

En su esperada conversación por años, se dio cuenta de que ambos se encontraban hospedando en el mismo hotel, pero que su padre esperaba que ella pagara por su estadía.

“Eso me pareció desconcertante, de una gran frescura. Y yo me sentía mal por no poder darle en el gusto, pero, además, decía ¿quién es esta persona que llega de repente a mi vida con una sorpresa como esta? Fue muy áspero y muy raro”, mencionó.

La última vez que Maitén Montenegro vio a su padre fue en 2001, cuando ya estaba muy enfermo. Fue en esa visita donde Maitén se enteró de que tenía cuatro hermanos que no conocía.

“Ellos siempre supieron que tenían una hermana, y yo no sabía que tenía esta cantidad de hermanos. Cuando nos enteramos, fue una mezcla de emociones. Para mi madre fue devastador, porque ella siempre estuvo enamorada de él”, lamentó la artista.

“Yo digo que mi padre fue genial como actor y mediocre como padre. Su rol de padre nunca lo supo interpretar realmente”, reflexionó.

“No cacho en qué se preocupó él de mí como padre”, dijo, para entonces asegurar que de todas formas “tengo una gran admiración por este hombre que ocupaba nuestras vidas, a quien yo admiraba enormemente”.