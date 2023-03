Este viernes, después de 15 años de receso, la sitcom “Casado con Hijos” volvió a la pantalla de Mega en horario prime y con su reparto original.

Fernando Larraín, Javiera Contador, Dayana Amigo, Fernando Godoy, Carmen Gloria Bresky y Marcial Tagle se reencontraron con sus recordados personajes en una historia que en su trama dio cuenta del paso del tiempo.

Con Tito ya lejos de la zapatería (Nacho asumió su lugar en la tienda), ahora el patriarca de los Larraín se gana la vida como chofer de aplicaciones de traslado, mientras Titi hace lo propio como “influencer” en redes sociales.

El primer capítulo de la nueva temporada mostró a Kena, Marcia y Titi en una jornada de spa, mientras Tito y Nacho, en la zapatería, conocen in situ a la prometida de Lucho (Jaime Omeñaca), causándole otra desilusión amorosa al menor de los Larraín.

En la trama, tras quedarse solo en casa, Tito decide armar planes con Lucho, los que rápidamente son comunicados por Pablo a Marcia a pesar de los expresos pedidos al respecto.

La noche de este viernes, el regreso de “Casado con Hijos” se convirtió en trending topic entre los usuarios locales de Twitter, durante toda su emisión.

Revisa aquí algunas de las reacciones y memes que dejó el estreno del primer episodio de la serie, cuya segunda entrega quedó agendada para este domingo a las 22:30 horas:

No te lo voy a negar, me he reído #CasadoConHijos pic.twitter.com/QMoZqGMjtr

— Ayleen Caimanque (@AyleenScarlett) March 11, 2023