Rigeo y quiebre entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia: "Nunca hay que atacar a la mamá de tus hijos"

A través de un contacto telefónico con el programa “Sígueme y te sigo”, el cantante y productor chileno Rigeo, hermano de Daniela Aránguiz, se refirió este martes al polémico quiebre entre la modelo y el exfutbolista Jorge Valdivia, quien esta semana anunció acciones legales contra la madre de sus hijos.

“Ahora no la puedo ver, porque estoy en el hotel, pero tú sabes que con la Dani nos queremos mucho. Va a estar bien”, comentó el ex “Mekano” en diálogo con el conductor del programa, Francisco Kaminski.

“Nunca he opinado de una relación que no es la mía. Uno a los 42 años ya tiene una sabiduría diferente al enfrentar un problema tan grande (…). Lo único que creo, es que el ser humano necesita paz, y que la vida es una. No creo mucho en la reencarnación y esas cosas; no sabemos qué va a pasar. Mientras uno sea feliz, uno tiene que buscar su felicidad al costo que sea”, reflexionó.

Consultado por el “cariño” que le tenía a su excuñado, Jorge Valdivia, señaló: “Esos son temas muy delicados, de los que no hablaría en este minuto, porque tú sabes que el cariño es un tema… Yo amo a mi hermana, eso quiero dejar en claro”.

“Son problemas de ellos dos (…). Yo no he querido opinar, pero tú eres mi amigo y te llamé y cagué”, bromeó enseguida. “Lo único que podría decir es que uno tiene que buscar la felicidad y la tranquilidad. Todo el mundo tiene problemas”, recalcó.

Tras una pregunta de Andrés Baile sobre si fue o no una buena decisión el Instagram Live que protagonizó Aránguiz con Cecilia Gutiérrez días atrás, cuando arrancó la polémica, el músico respaldó a su hermana: “Uno nunca sabe dónde va a terminar lo que uno está haciendo… No lo sé. Creo que hoy en día, las redes sociales te dan la posibilidad de poder expresarte, y también de vuelta”.

“En mi opinión, creo que cuando uno termina la relación, a la única persona que le daría un comunicado público, y le pediría perdón por la destrucción de lo que traté de hacer y no logré, sería a mis hijos”, comentó Rigeo.

“Los únicos afectados son tus hijos (…). Yo no soy de comunicados públicos. Creo que cuando una familia fracasa, independiente que hay padres que tienen que estar separados, sigues siendo familia, porque hay niños de por medio, porque comparten tu mismo ADN, tu misma sangre (…). Pienso, con la mano en el corazón, que nunca hay que atacar a la mamá de tus hijos”, cerró.