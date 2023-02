El comediante habló de la hipoacusia bilateral severa que padece su hijo. De todas formas, aseguró que dicha enfermedad "me ayudó a sacar lo mejor de mí y me ayudó a estar con él en el momento en que me necesitaba".

El comediante Felipe Izquierdo habló de la situación familiar en la que se encuentra debido a la enfermedad de su hijo mayor, Felipe, quien sufre hipoacusia bilateral severa.

Izquierdo conversó con Cecilia Bolocco en el programa Todo por Ti, donde homenajeó a su madre y compartió respecto a su vida. En esa rama, aseguró que su hijo mayor “es la representación viva de todos los miedos, los talentos y las inseguridades mías”.

“Es la persona con la que más convivo”, añadió, apuntando que dicha enfermedad no solo trajo un complejo tratamiento, sino que también hizo más complejo su proceso educativo.

“Él no hablaba. Para entrar al colegio le tuve que enseñar los colores, y no los escuchaba, ¿cómo me iba a entender qué era el amarillo? La ecualización de sus sonidos no le permitía escuchar ni la ‘i’ ni la ‘s’. Fue duro”, confesó.

“Vivir esto es muy potente y muy positivo. No agradezco la enfermedad, pero siento que me ayudó a sacar lo mejor de mí y me ayudó a estar con él en el momento en que me necesitaba”, añadió.

Al respecto, la conductora del espacio destacó que mientras Izquierdo pasaba por el tratamiento de su hijo, ella estaba junto a Carlos Menem cuando este se encontraba con arresto domiciliario.

Bolocco afirmó entonces que una de las pocas cosas que la hacía feliz era la correspondencia con su amigo, a lo que quiso leer una de las cartas que le envió.

“Mirando el pedacito de cielo que alcanzo a ver desde esta ventana con barrotes, me siento absolutamente feliz de saber que estás ahí. Tengo un maravilloso pretexto para levantarme porque sé que todos los días leerás mi mensaje”, rezaba parte de la carta de Cecilia a Felipe.

“Yo a ti no te admiro por lo que la gente permanentemente piensa que te admira. Yo conocí al ser humano, conocí tu historia y conocí a través tuyo cosas de las que me sentí muy cerca”, respondió entonces Izquierdo.

¿De qué trata la enfermedad del hijo de Felipe Izquierdo?

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la hipoacusia trata de “la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos”, al ser bilateral, dicho problema lo tiene en ambos oídos.

Entre los síntomas de la enfermedad se encuentran la dificultas para oír en ambientes ruidosos, seguir conversaciones cuando dos o más personas están hablando, o diferenciar sonidos agudos (por ejemplo, “s” o “th”) entre sí.

También, señalan que hay menos problemas para escuchar voces masculinas que femeninas. Según la Clínica Dávila, existen diferentes tratamientos para la enfermedad como la indicación de audífonos, cirugías otológicas, timpanoplastías e incluso cirugía radical de oído.