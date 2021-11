"Se sonrió un poco": Actor Felipe Izquierdo recuerda última conversación con su padre con Alzheimer

El actor osornino Felipe Izquierdo (57) relató este sábado los últimos minutos que vivió junto a su padre, fallecido en 2013, que padecía Alzheimer. “Se sonrió un poco”, dijo.

Sus palabras llegaron en el programa culinario La Divina Comida, donde compartió con los modelos Iván Cabrera, María Eugenia ‘Kenita’ Larraín y la madre del futbolista Arturo Vidal, Jacqueline Pardo.

En su casa, dijo, “los últimos meses me vine a vivir con él para cuidarlo. Y en ese sillón que está allá -apuntando a un lugar fuera del encuadre- fue la última vez que yo vi a mi papá”, contó.

“Una mañana cualquiera, yo andaba apurado, tenía que salir, pero mi hija mayor que estaba acá me dijo que por favor esperara 15 minutos para que la pasara a dejar a un lugar. De reojo vi a mi papá y fui donde él. estaba increíble, bien vestido, como si no tuviese Alzheimer. Le tomé la mano, le dije que lo quería, que lo respetaba mucho”, continuó.

“Él como que me miró con esas miradas que uno dice que están conectadas. Como que se sonrió un poco”, rememoró. “Fueron los últimos 10 minutos de mi vida que conversé con él”, añadió.

Más tarde, siguió, acudió a trabajar a la obra comedia Hecho bolsa, pero su esposa lo llamó para decirle que su padre había agravado. El actor, no obstante, decidió actuar de todas formas.

“Curiosamente, en la obra metí a mi papá porque quería despedirme siempre en todas las funciones. Incluso entraba un cajón y yo me despedía de él. Estoy justo ahí con el cajón y me entra un mensaje de mi cuñada y me dice ‘cuánto lo siento’. Yo dije ‘chuta’. Terminó la obra, todos se reían, y les dije en el mismo momento que yo estaba despidiendo a mi papá, mi papá se murió”, relató.

“La gente se rió. Todos me miraban riéndose”, afirmó. No obstante, aseveró, su consuelo es que pudo despedirse de él. “Me acuerdo tanto de su mano cuando la toqué”, cerró.

Alzheimer

Según el sitio especializado Medline Plus, el Alzheimer “es la forma más común de demencia entre las personas mayores”, que afecta en cómo éstas realizan sus actividades diarias e, incluso, les impide realizarlas. No se ha encontrado una cura.

Si bien generalmente tiene un comienzo paulatino, con el tiempo los afectados pueden olvidar voces, rostros y nombres de sus familiares, así como perder la capacidad de leer, hablar y escribir.

“Más adelante, pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. Finalmente, necesitan cuidados totales”, advierte el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.