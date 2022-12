El actor Carlos Díaz charló respecto a la intensidad de algunas de sus escenas en diferentes teleseries, admitiendo que, en al menos dos ocasiones, acabó lastimado físicamente en medio de su interpretación, apuntando incluso que fue acuchillado por accidente en el set de grabación.

Díaz, que fue el nuevo invitado de Juego Textual, fue consultado por Yasmín Valdés sobre sus experiencias más extrañas actuando, a lo que el intérprete rememoró aquel incidente con el arma blanca.

“Fue un accidente. Me han pasado dos accidentes grandes grabando, que son cosas que pasan”, respondió con humor para luego narrar la historia tras la anécdota.

“Estábamos haciendo una serie y una actriz me tenía que matar, me tenía que acuchillar. Entonces todo era técnico, teníamos sangre, yo estaba en el suelo y la cámara estaba arriba, porque la toma era desde ahí, para que se viera que la sangre salpicaba”, recordó.

Así, su narración continuó en donde gesticuló la acción que realizaba su compañera con el arma, el cual debía romper la bolsa con sangre falsa que portaba en el pecho, hasta que sintió cómo “algo me clava”.

“Lo peor es que yo estaba ahí y gritaba. Entonces la directora dice: ‘paren, paren, paren. Carlos, ¿estás bien?’, le dije que sí, pero abrimos (las prendas) y no sabíamos si era la sangre falsa o la mía”, narró.

“Luego me limpiaron ahí, pero gracias a Dios acá hay músculos, grasa y entonces no pasó a mayores”, mencionó, explicando que recibió primeros auxilios y que no necesitó acudir a un recinto asistencial por la herida.

No solo fue acuchillado: el otro accidente en el set de Carlos Díaz

Asimismo, el actor también recordó otro particular momento, específicamente grabando la teleserie Buscando a María en CHV, donde acabó sufriendo una herida profunda de la cual tiene secuelas hasta el día de hoy.

“Había una escena súper fuerte, donde mi personaje descubría que su papá engañaba a su mamá, y su papá había muerto”, recordó, asegurando que entonces, en un ataque de ira, su personaje debía destruir por completo un almacén.

“Empiezo a destruir este almacén, pero en esa locura yo tomo una foto, que no debía tomar, lo tomo con la mano derecha y le pego con la otra, y seguí, y seguí, y seguí, y gritaba y entonces, paran todo”, recordó.

Así, Díaz pidió continuar con la escena, mientras que el director y el equipo le preguntaron si se sentía bien. El actor, sin entender sus preguntas, continuó insistiendo en continuar con la escena, a lo que el equipo le explica que hay que parar, ya que estaba sangrando y este no se había dado cuenta.

“Se paró todo, me veo y tenía un tajo abierto, no me dolía nada, pero cuando me limpiaron, noté que se veía hasta el hueso. Hasta ahora, el dedo chico me cuesta mucho moverlo”, mencionó.