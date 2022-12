La actriz y animadora de televisión, Francisca García-Huidobro, se sinceró y reveló las razones que la llevaron a dejar su carrera como actriz en el último episodio de Socios de la Parrilla.

La ex conductora de Primer Plano fue consultada por Francisco Saavedra, conductor del espacio de Canal 13, sobre por el bajo apreció que tiene por su carrera como actriz.

Ante esto, Francisca explicó: “Yo dejé de actuar después de Corazón Pirata (…)Yo me quedé sin trabajo en las teleseries y estuve harto rato sin trabajo”, comenzó diciendo.

“Y cuando me llaman del SQP y empiezo a trabajar en el SQP, no había pasado un año y ya estaba conduciendo Primer Plano, entonces fue muy frustrante esa época, fue frustrante para mí que no me llamaran“, explicó.

A esto agregó un anhelo que no pudo cumplir durante esa época: “Había un personaje de Machos que a mí me habría encantado hacer que era el de la Aranza Yankovic”, sin embargo, afirmó: “De repente me veo conduciendo Primer Plano y digo ‘Esto se me da mucho más fácil’“.

Frente a estas declaraciones, Saavedra le consultó sobre cuáles creía que eran las razones para que no la llamaran para actuar, a lo que Francisca García Huidobro respondió: “Porque no me deben hacer considerado tan buena. Nadie me tenía mala, no me pelee con nadie, salí por la puerta de adelante, entonces si no te convocan”, dijo antes de hacer un gesto con los hombros.